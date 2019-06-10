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Бездомных в Таганроге накормят на 2 млн руб

10 июня 2019, 08:16
Фото: Медиахолдинг1Mi
Социальный приют Таганрога Ростовской области для лиц без определенного места жительства объявил аукцион по выбору подрядчика, который предоставит обеды, говорится в документах госзакупок.

Аукцион состоится в понедельник, а стоимость контракта составит около двух миллионов рублей. Компании-победителю придется предоставить 13,3 тысячи обедов.

«Поставщик ежедневно должен будет на своем транспорте привозить еду для нуждающихся. Подойдет, как обычная, так и одноразовая посуда», — сказано в требованиях.

Отмечается, что в ассортименте меню предполагается наличие не менее семи основных видов блюд. Ассортимент не должен повторяться по дням недели. Бездомные получат салаты, супы, рыбу, мясо, гарнир, хлеб и напиток.

Стоимость одного обеда составит 150 рублей. Контракт будет действовать до конца 2019 года.

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#Новости#Илья Ульянов#Экономика
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