Бездомных в Таганроге накормят на 2 млн руб

Аукцион состоится в понедельник, а стоимость контракта составит около двух миллионов рублей. Компании-победителю придется предоставить 13,3 тысячи обедов.
«Поставщик ежедневно должен будет на своем транспорте привозить еду для нуждающихся. Подойдет, как обычная, так и одноразовая посуда», — сказано в требованиях.
Отмечается, что в ассортименте меню предполагается наличие не менее семи основных видов блюд. Ассортимент не должен повторяться по дням недели. Бездомные получат салаты, супы, рыбу, мясо, гарнир, хлеб и напиток.
Стоимость одного обеда составит 150 рублей. Контракт будет действовать до конца 2019 года.