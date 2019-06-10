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Двух ростовчан задержали за кражу пожарных рукавов

10 июня 2019, 09:17
Фото: Медиахолдинг1Mi
Укравшие пожарные рукава из подъезда дома жители Ростова-на-Дону были задержаны полицейскими, рассказали в региональном УМВД.

В Кировском районе 33-летний мужчина и его 27-летняя знакомая зашли в один из подъездов и дождались, пока никого не будет. Они забрали 10 пожарных рукавов и вышли на улицу.

В полицию обратился руководитель одного из товариществ собственников жилья, рассказав о краже. Подозреваемых задержали, оказалось, что мужчина ранее был судим за аналогичное преступление.

Продать пожарные рукава фигуранты не успели, в результате чего их вернули владельцам. По факту кражи завели уголовное дело, максимальное наказание составляет пять лет колонии.

Ранее в Ростове неизвестные пробрались в частный дом и украли поросенка. При этом ценных вещей они не взяли.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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