Двух ростовчан задержали за кражу пожарных рукавов

В Кировском районе 33-летний мужчина и его 27-летняя знакомая зашли в один из подъездов и дождались, пока никого не будет. Они забрали 10 пожарных рукавов и вышли на улицу.
В полицию обратился руководитель одного из товариществ собственников жилья, рассказав о краже. Подозреваемых задержали, оказалось, что мужчина ранее был судим за аналогичное преступление.
Продать пожарные рукава фигуранты не успели, в результате чего их вернули владельцам. По факту кражи завели уголовное дело, максимальное наказание составляет пять лет колонии.
Ранее в Ростове неизвестные пробрались в частный дом и украли поросенка. При этом ценных вещей они не взяли.