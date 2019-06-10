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Экс-главу отделения почтамта осудили за присвоение денег под Ростовом

10 июня 2019, 14:21
Фото: flickr.com
В Ростовской области суд приговорил к условному сроку бывшего начальника отделения почтовой связи Каменоломненского почтамта за присвоение денег, рассказали в региональной прокуратуре.

С 2017 по 2018 года фигурантка вносила в Книгу учета денег недостоверную информацию об их остатке. Эти средства передавали местные жители в качестве оплаты коммунальных услуг.

«У осужденной был доступ к кассе, из которой она забрала 300 тысяч рублей. После этого возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.

Октябрьский районный суд приговорил женщину к двум годам заключения условно. Она погасила причиненный ущерб.

Ранее в регионе суд приговорил к условному сроку главного бухгалтера колхоза «Первомайский», которая оплачивала штрафы за счет работодателя.

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