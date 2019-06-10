Экс-главу отделения почтамта осудили за присвоение денег под Ростовом

С 2017 по 2018 года фигурантка вносила в Книгу учета денег недостоверную информацию об их остатке. Эти средства передавали местные жители в качестве оплаты коммунальных услуг.
«У осужденной был доступ к кассе, из которой она забрала 300 тысяч рублей. После этого возбудили уголовное дело», — сказано в сообщении.
Октябрьский районный суд приговорил женщину к двум годам заключения условно. Она погасила причиненный ущерб.
Ранее в регионе суд приговорил к условному сроку главного бухгалтера колхоза «Первомайский», которая оплачивала штрафы за счет работодателя.