Еще один автобус загорелся в Ростове

«Очередной горящий автобус, теперь на проспекте Космонавтов», — написал автор публикации. Он добавил фото, на котором показал дымящийся транспорт.
«Если так дальше пойдет, то за пару лет сгорят все новые автобусы. Похоже на какой-то флешмоб», — написали пользователи в комментариях.
Многие горожане предположили, что текущее возгорания произошло из-за перегревания, так как в городе установилась жаркая погода.
Напомним, в воскресенье в городе на проспекте Михаила Нагибина горел маршрутный автобус № 83. По информации администрации города, пожар произошел из-за короткого замыкания, а на восстановление транспорта уйдет около двух месяцев.