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Еще один автобус загорелся в Ростове

10 июня 2019, 12:27
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону в понедельник днем во время движение загорелся автобус, рассказали очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

«Очередной горящий автобус, теперь на проспекте Космонавтов», — написал автор публикации. Он добавил фото, на котором показал дымящийся транспорт.

«Если так дальше пойдет, то за пару лет сгорят все новые автобусы. Похоже на какой-то флешмоб», — написали пользователи в комментариях.

Многие горожане предположили, что текущее возгорания произошло из-за перегревания, так как в городе установилась жаркая погода.

Напомним, в воскресенье в городе на проспекте Михаила Нагибина горел маршрутный автобус № 83. По информации администрации города, пожар произошел из-за короткого замыкания, а на восстановление транспорта уйдет около двух месяцев.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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