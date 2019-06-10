ФК «Ростов» выступил против проведения концерта «Ленинграда»

Напомним, концерт «Ленинграда» на «Ростов Арене» запланирован на 13 сентября, а уже через два дня на поле пройдет матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Ахмат. Руководство ростовского клуба попросило управляющую организацию стадиона перенести концерт.
«В настоящее время идут переговоры между ФГУП Спорт-Ин и ФК» «Ростов», в ходе которых мы пытаемся максимально сблизить позиции.
Параметры договоренностей будут сообщены дополнительно», — сообщили в пресс — службе. По словам управляющей компании, концерт «Ленинграда» переноситься не будет.