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ФК «Ростов» выступил против проведения концерта «Ленинграда»

10 июня 2019, 13:24
Фото: Элекес Андор/CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org
Управляющая компания «Ростов-Арены» ведет переговоры с футбольным клубом по его заявлению о переносе концерта группы «Ленинград», сообщили RostovGazeta в пресс-службе «Ростов-Арены».

Напомним, концерт «Ленинграда» на «Ростов Арене» запланирован на 13 сентября, а уже через два дня на поле пройдет матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Ахмат. Руководство ростовского клуба попросило управляющую организацию стадиона перенести концерт.

«В настоящее время идут переговоры между ФГУП Спорт-Ин и ФК» «Ростов», в ходе которых мы пытаемся максимально сблизить позиции.

Параметры договоренностей будут сообщены дополнительно», — сообщили в пресс — службе. По словам управляющей компании, концерт «Ленинграда» переноситься не будет.

#Новости#Эксклюзив#Культура
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