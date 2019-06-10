Минздрав Ростовской области выиграл суд о защите чести у «Блокнота»

Минздрав обратился в суд из-за статей, которые, по мнению ведомства, содержали информацию, порочащую министерство. Первоначально иск удовлетворил Кировский районный суд Ростова и обязал издание их удалить.
«Суд установил, что издание не размещало ссылки на источники информации, а сами материалы не содержат доказательства достоверности», — сказано в сообщении.
Отмечается, что после публикации статей проводились проверки, в том числе прокурорская. Размещенная информация подтверждения не нашла.
Редакция подала апелляционную жалобу, но решение об удалении статей осталось в силе.