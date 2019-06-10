rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Минздрав Ростовской области выиграл суд о защите чести у «Блокнота»

10 июня 2019, 13:57
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ростовский областной суд по требованию Минздрава Ростовской области обязал сетевое издание «Блокнот Ростов» удалить ряд статей, сообщается на сайте суда.

Минздрав обратился в суд из-за статей, которые, по мнению ведомства, содержали информацию, порочащую министерство. Первоначально иск удовлетворил Кировский районный суд Ростова и обязал издание их удалить.

«Суд установил, что издание не размещало ссылки на источники информации, а сами материалы не содержат доказательства достоверности», — сказано в сообщении.

Отмечается, что после публикации статей проводились проверки, в том числе прокурорская. Размещенная информация подтверждения не нашла.

Редакция подала апелляционную жалобу, но решение об удалении статей осталось в силе.

Материалы по теме
В Ростове с экс-заведующей детсада взыскали ущерб за «мертвые души»Почти 87 млн руб взыскали с «Новошахтинского завода нефтепродуктов»Более 5 млн руб налогов взыскали с бизнесмена в Ростове
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28