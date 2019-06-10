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Posted 10 июня 2019, 13:35

Published 10 июня 2019, 13:35

Modified 1 октября, 15:28

Updated 1 октября, 15:28

Не покидавшие никогда Москву экспонаты привезли в «Шолохов-центр» в Ростове

10 июня 2019, 13:35
Театральные костюмы и исторические фотографии, никогда до этого не покидавшие пределы Москвы, выставили в «Шолохов-центре» в Ростове-на-Дону, сообщило региональное Законодательное собрание.

Выставка «МХАТ — ХХ век» открылась в понедельник, кроме костюмов и фотоснимков на ней представлены афиши и реквизит театра.

Уникальность экспозиции в том, что костюмы и декорации, которые зрители обычно видят издалека, стали главными героями выставки. Отмечается, что выставка поможет ростовчанам соприкоснуться с историей московского театра.

Экспозиция продолжит работу до 9 сентября.

Напомним, портреты маршалов Советского союза показали в Ростове в рамках «Выставки одной книги». Фотографии, которые предназначались для оформления Ленинских комнат воинских подразделений, сделали с портретов нескольких художников.

#Культура#Новости
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