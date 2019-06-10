Не покидавшие никогда Москву экспонаты привезли в «Шолохов-центр» в Ростове

Posted 10 июня 2019, 13:35
Published 10 июня 2019, 13:35
Modified 1 октября, 15:28
Updated 1 октября, 15:28
Выставка «МХАТ — ХХ век» открылась в понедельник, кроме костюмов и фотоснимков на ней представлены афиши и реквизит театра.
Уникальность экспозиции в том, что костюмы и декорации, которые зрители обычно видят издалека, стали главными героями выставки. Отмечается, что выставка поможет ростовчанам соприкоснуться с историей московского театра.
Экспозиция продолжит работу до 9 сентября.
Напомним, портреты маршалов Советского союза показали в Ростове в рамках «Выставки одной книги». Фотографии, которые предназначались для оформления Ленинских комнат воинских подразделений, сделали с портретов нескольких художников.
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