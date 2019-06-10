Несостоявшимся признали титульный бой между Гончаровым и Джонсоном

В первом отрезке боя взяли достаточно высокий темп и обменялись хорошими попаданиями, на второй минуте Гончаров оказался в нокдауне, но справился и быстро встал. Во втором отрезке Джонсон не смог оказать нужного сопротивления и занял оборонительную позицию. В третьем случился досадный инцидент и бой признали несостоявшимся.