Несостоявшимся признали титульный бой между Гончаровым и Джонсоном

Поединок за звание чемпиона ACA в тяжелом весе проходил в Польше и стал главным событием турнира.
Бой признали несостоявшимся по причине неумышленного попадания Гончаровым пальцем в глаз Джонсона, после чего американец не смог продолжать бой.
В первом отрезке боя взяли достаточно высокий темп и обменялись хорошими попаданиями, на второй минуте Гончаров оказался в нокдауне, но справился и быстро встал. Во втором отрезке Джонсон не смог оказать нужного сопротивления и занял оборонительную позицию. В третьем случился досадный инцидент и бой признали несостоявшимся.
Отмечается. что российская сторона с решением судей не согласилась.
Гончаров является представителем бойцовской команды «Рать», является чемпионом WFCA и входит в топ-15 сильнейших тяжеловесов России.
Напомним, ранее Евгений Гончаров выразил желание выйти на бой против чемпиона в тяжелом и полутяжелом весе Даниэля Кормье.