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Несостоявшимся признали титульный бой между Гончаровым и Джонсоном

10 июня 2019, 11:47
Фото: vk.com/sport_in_russian
Титульный бой турнира ACA 96 между бойцом из Ростова-на-Дону Евгением Гончаровым и Тони Джонсоном из США признали несостоявшимся, сообщила пресс-служба бойцовской команды «Рать».

Поединок за звание чемпиона ACA в тяжелом весе проходил в Польше и стал главным событием турнира.

Бой признали несостоявшимся по причине неумышленного попадания Гончаровым пальцем в глаз Джонсона, после чего американец не смог продолжать бой.

В первом отрезке боя взяли достаточно высокий темп и обменялись хорошими попаданиями, на второй минуте Гончаров оказался в нокдауне, но справился и быстро встал. Во втором отрезке Джонсон не смог оказать нужного сопротивления и занял оборонительную позицию. В третьем случился досадный инцидент и бой признали несостоявшимся.

Отмечается. что российская сторона с решением судей не согласилась.

Гончаров является представителем бойцовской команды «Рать», является чемпионом WFCA и входит в топ-15 сильнейших тяжеловесов России.

Напомним, ранее Евгений Гончаров выразил желание выйти на бой против чемпиона в тяжелом и полутяжелом весе Даниэля Кормье.

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