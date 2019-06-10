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Нулевой рост доходов россиян спрогнозировал Кудрин

10 июня 2019, 13:03
Фото: Медиахолдинг1Mi / RostovGazeta
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что реальные доходы населения в текущем году, скорее всего, не вырастут на запланированный 1%, пишет издание «Новые известия».

Эта информация прозвучала на заседании комитета госдумы по бюджету и налогам. По словам Кудрина, практически нулевой будет динамика роста.

По прогнозу, на 1% должны вырасти располагаемые доходы россиян. Однако в первом квартале текущего года этот показатель снизился.

«Из-за этого выйти на плановые цифры в этом году, скорее всего, не удастся. Вероятнее всего, реальные доходы населения будут где-то возле нулевой отметки», — пишет издание со ссылкой на слова чиновника.

Ранее появилась информация, что на 210 миллионов рублей выросли параметры бюджета Ростовской области на 2019 год по доходам и расходам.

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#Новости#Илья Ульянов#Экономика
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