Нулевой рост доходов россиян спрогнозировал Кудрин

Эта информация прозвучала на заседании комитета госдумы по бюджету и налогам. По словам Кудрина, практически нулевой будет динамика роста.
По прогнозу, на 1% должны вырасти располагаемые доходы россиян. Однако в первом квартале текущего года этот показатель снизился.
«Из-за этого выйти на плановые цифры в этом году, скорее всего, не удастся. Вероятнее всего, реальные доходы населения будут где-то возле нулевой отметки», — пишет издание со ссылкой на слова чиновника.
Ранее появилась информация, что на 210 миллионов рублей выросли параметры бюджета Ростовской области на 2019 год по доходам и расходам.