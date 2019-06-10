Ограничить число питомцев метражом квартиры предложили в России

С таким предложением выступила Член Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт, рекомендации планируют передать в министерство природных ресурсов и экологии.
Помимо этого, предлагается на госуровне выделять деньги на приюты для животных, в том числе диких, изъятых у браконьеров. Еще одно предложение — ужесточить наказание за жестокое обращение с животными и расширить рамки действия статьи. В настоящее время ответственность наступает только в том случае, если жестокое обращение обернулось гибелью или травмой для животного. Предлагается расширить действие закона и на случаи. когда увечье животного не наступило, но жестокое обращение имело место.
Также комитет по природопользованию Совета Федерации предлагает ввести обязательную идентификацию домашних питомцев и создать единую базу учета.
Напомним, в Ростове хозяева забыли маленькую собачку в камере хранения магазина «Пятерочка». Испуганное животное нашли охранники магазина.