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Ограничить число питомцев метражом квартиры предложили в России

10 июня 2019, 13:02
Фото: pixabay.com
Установить разрешенное количество питомцев в зависимости от площади квартиры хозяина предложили в России, сообщили «Новые известия».

С таким предложением выступила Член Совета Федерации от Челябинской области Ирина Гехт, рекомендации планируют передать в министерство природных ресурсов и экологии.

Помимо этого, предлагается на госуровне выделять деньги на приюты для животных, в том числе диких, изъятых у браконьеров. Еще одно предложение — ужесточить наказание за жестокое обращение с животными и расширить рамки действия статьи. В настоящее время ответственность наступает только в том случае, если жестокое обращение обернулось гибелью или травмой для животного. Предлагается расширить действие закона и на случаи. когда увечье животного не наступило, но жестокое обращение имело место.

Также комитет по природопользованию Совета Федерации предлагает ввести обязательную идентификацию домашних питомцев и создать единую базу учета.

Напомним, в Ростове хозяева забыли маленькую собачку в камере хранения магазина «Пятерочка». Испуганное животное нашли охранники магазина.

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