Ограничить число питомцев метражом квартиры предложили в России

Помимо этого, предлагается на госуровне выделять деньги на приюты для животных, в том числе диких, изъятых у браконьеров. Еще одно предложение — ужесточить наказание за жестокое обращение с животными и расширить рамки действия статьи. В настоящее время ответственность наступает только в том случае, если жестокое обращение обернулось гибелью или травмой для животного. Предлагается расширить действие закона и на случаи. когда увечье животного не наступило, но жестокое обращение имело место.