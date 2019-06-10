«Россети» безупречно отработали на ПМЭФ–2019

Работа по обеспечению объектов форума электроэнергией велась сотрудниками «Россетей» круглые сутки, а на площадке «Экспофорума» разместили ситуативно-аналитическую станцию. Проведенные заранее подготовительные работы помогли предотвратить любые сбои в период форума, сообщило издание «Новые известия».
При этом, площадка «Экспофорума» потребила в этом году на 42 процента больше максимального потребления, которое было в прошлом году. Тогда для этого потребовалось 8,25 МВт, а в этом году - 11,7 МВт. Чтобы обеспечить стабильность энергоснабжения центральной площадки, к работе подключили 24 бригады с 80 энергетиками, а также 18 единиц техники.
Работу по энергетической подготовке ПМЭФ провел специальный региональный штаб. Им руководил заместитель генерального директора, главный инженер «Россетей» Андрей Майоров. Эти мероприятия проводились при сотрудничестве с фондом «Росконгресс» и петербургским правительством.