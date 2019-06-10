«Россети» безупречно отработали на ПМЭФ–2019

При этом, площадка «Экспофорума» потребила в этом году на 42 процента больше максимального потребления, которое было в прошлом году. Тогда для этого потребовалось 8,25 МВт, а в этом году - 11,7 МВт. Чтобы обеспечить стабильность энергоснабжения центральной площадки, к работе подключили 24 бригады с 80 энергетиками, а также 18 единиц техники.