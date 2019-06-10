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«Россети» безупречно отработали на ПМЭФ–2019

10 июня 2019, 19:09
Фото: pixabay.com
Благодаря работе энергетиков компании «Россети», Петербургский международный экономический форум прошел без перебоев электроснабжения. Проходивший с 6 по 8 июня этого года форум принял свыше 19 тысяч участников из 145 стран. Его посетили лидеры 6 стран и генсек ООН. В нем принял участие президент РФ Владимир Путин.

Работа по обеспечению объектов форума электроэнергией велась сотрудниками «Россетей» круглые сутки, а на площадке «Экспофорума» разместили ситуативно-аналитическую станцию. Проведенные заранее подготовительные работы помогли предотвратить любые сбои в период форума, сообщило издание «Новые известия».

При этом, площадка «Экспофорума» потребила в этом году на 42 процента больше максимального потребления, которое было в прошлом году. Тогда для этого потребовалось 8,25 МВт, а в этом году - 11,7 МВт. Чтобы обеспечить стабильность энергоснабжения центральной площадки, к работе подключили 24 бригады с 80 энергетиками, а также 18 единиц техники.

Работу по энергетической подготовке ПМЭФ провел специальный региональный штаб. Им руководил заместитель генерального директора, главный инженер «Россетей» Андрей Майоров. Эти мероприятия проводились при сотрудничестве с фондом «Росконгресс» и петербургским правительством.

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