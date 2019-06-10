Ростовчанку увезли на скорой после укуса ядовитого паука

Прибывшие медики сделали постравшей два укола, а по пути в больницу поставили капельницу. «По прибытию в токсикологическое отделение у меня взяли „тонну“ крови для анализов! И поставили ещё две капельницы! Естественно я была в диком шоке и не спала всю ночь! Утром я получила ещё порцию в виде укола и капельниц! После обеда меня отпустили домой. На вопрос как он оказался в квартире? Думаю, что с улицы приполз через окно, так как нет москитных сеток! Я ещё легко отделалась отеком, покраснениями, сушняком во рту и сдавливанием в шее!», — рассказала жертва опасного насекомого и поблагодарила сотрудников скорой.