Ростовчанку увезли на скорой после укуса ядовитого паука

Подписчица популярного паблика рассказала, что легла спать вечером 9 июня, но вскоре проснулась от ощущения того, что по телу ползет насекомое. Девушка смахнула незванного гостя со своей шеи, и поняла, что это было что-то мохнатое. Паук успел ужалить свою жертву. Место укуса моментально распухло. «Если сравнивать с другими укусами, то похож на укус осы, только в два раза больнее! Я бегом к зеркалу и вижу, что шея начинает отекать и краснеть! Естественно я вызвала скорую!», — написала ростовчанка.
Прибывшие медики сделали постравшей два укола, а по пути в больницу поставили капельницу. «По прибытию в токсикологическое отделение у меня взяли „тонну“ крови для анализов! И поставили ещё две капельницы! Естественно я была в диком шоке и не спала всю ночь! Утром я получила ещё порцию в виде укола и капельниц! После обеда меня отпустили домой. На вопрос как он оказался в квартире? Думаю, что с улицы приполз через окно, так как нет москитных сеток! Я ещё легко отделалась отеком, покраснениями, сушняком во рту и сдавливанием в шее!», — рассказала жертва опасного насекомого и поблагодарила сотрудников скорой.
Девушка пояснила, что укусивший ее паук является Хеиракантиумом — самым ядовитым в Европе.
В сентябре 2018 года опасных для здоровья человека пауков обнаружил житель Ростова-на-Дону возле одного из причалов на набережной реки Дон.