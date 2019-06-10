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В Москве посчитали количество задействованных в малом и среднем бизнесе горожан

10 июня 2019, 11:44
Фото: pxhere.com
Заместитель московского мэра Наталья Сергунина рассказала, что в Москве в малом и среднем бизнесе работает свыше 800 тысяч субъектов. В их деятельности задействованы 2,49 млн москвичей.

Она также отметила, что в 2018 году налоговые поступления от таких субъектов достигли более чем 473 млрд рублей. То есть этот показатель вырос на 47 процентов в течение трех предшествующих лет. Об этом 10 июня сообщило агентство RNS.

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