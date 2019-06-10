В Ростове на автобусах установят мобильные камеры

«Без предоставления жителям городов-миллионников альтернативы в виде общественного транспорта, который движется по выделенным полосам, проблему возрастающей автомобилизации населения не решить. Мы сегодня будем применять новые механизмы, позволяющие привести в порядок улично-дорожную сеть: стационарные камеры, обеспечивающие фиксацию движения, это и услуга мобильных камер, которые будут установлены на самих общественных транспортных средствах. Решение уже есть», - подчеркнул Иванов.