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В Ростове на автобусах установят мобильные камеры

10 июня 2019, 19:29
Фото: Пресс-служба Губернатора Ростовской области
В Ростове на общественный транспорт планируют установить камеры видеофиксации, которые будут снимать автомобили, выезжающие на выделенную полосу, сообщил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов на совещании с губернатором региона.

Во время заседания Аднрей Иванов сообщил, что в Ростове растущая автомобилизация населения исчерпала возможности уличной дорожной сети.

«Без предоставления жителям городов-миллионников альтернативы в виде общественного транспорта, который движется по выделенным полосам, проблему возрастающей автомобилизации населения не решить. Мы сегодня будем применять новые механизмы, позволяющие привести в порядок улично-дорожную сеть: стационарные камеры, обеспечивающие фиксацию движения, это и услуга мобильных камер, которые будут установлены на самих общественных транспортных средствах. Решение уже есть», - подчеркнул Иванов.

#Новости#Эксклюзив#Общество
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