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В Якутии пенсионер убил своих соседей

10 июня 2019, 10:46
Фото: commons.wikimedia.org
В Якутии в поселке Угольный Нерюнгринского района пенсионер убил семью своего соседа, покончив после этого с собой.

Газета “Известия” пишет, что согласно следственной версии, местный шестидесятилетний житель вступил в конфликт с соседями по даче. Так, он убил мужчину (тридцати восьми лет), его беременную супругу (тридцати восьми лет) и их дочь (четырнадцати лет).

Сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии предприняли попытки задержать подозреваемого, оказавшегося заблокированным в дачном доме в поселке Угольный. Мужчина несколько раз выстрелил в сторону сотрудников полиции, покончив жизнь самоубийством.

Отмечается, что ни один из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. На данный момент по факту произошедшего инициировано расследование.

#Новости#Происшествия
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