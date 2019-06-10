В Якутии пенсионер убил своих соседей

Газета “Известия” пишет, что согласно следственной версии, местный шестидесятилетний житель вступил в конфликт с соседями по даче. Так, он убил мужчину (тридцати восьми лет), его беременную супругу (тридцати восьми лет) и их дочь (четырнадцати лет).
Сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии предприняли попытки задержать подозреваемого, оказавшегося заблокированным в дачном доме в поселке Угольный. Мужчина несколько раз выстрелил в сторону сотрудников полиции, покончив жизнь самоубийством.
Отмечается, что ни один из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. На данный момент по факту произошедшего инициировано расследование.