ВТБ в Ростовской области нарастил выдачу кредитов наличными на треть

«Кредиты наличными остаются самыми востребованными розничными продуктами среди жителей Дона. Сегодня каждый шестой такой займ оформлен в ВТБ. Немаловажную роль здесь играет доверие клиентов к одному из самых крупнейших госбанков страны и расширенная продуктовая линейка. До конца года мы планируем нарастить темпы кредитования и увеличить объемы выдач на 27%», - рассказал управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев.