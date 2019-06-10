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ВТБ в Ростовской области нарастил выдачу кредитов наличными на треть

10 июня 2019, 14:47
Фото: yanalya / freepik.com
По итогам первого квартала 2019 г. ВТБ в Ростове-на-Дону выдал 1,3 тыс. кредитов наличными на общую сумму свыше 4 млрд рублей.

Объем выдач на 34% превысил показатель за аналогичный период 2018 г.

Портфель кредитов наличными с начала года вырос на 6%, до 25 млрд рублей. По оценкам банка, доля ВТБ в этом сегменте на региональном рынке превышает 15%.

Существенный вклад в результат внесла программа рефинансирования. За январь-март в рамках этого продукта ВТБ выдал кредитов на общую сумму 800 млн рублей. По сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года, спрос увеличился в два раза.

За отчетный период средний срок, на который клиенты оформляют кредит наличными, составляет 5 лет. При этом реальный срок погашения займа – около 3 лет. Чаще всего ростовчане брали кредит на ремонт в квартире, покупку дорогостоящей техники, мебели и приобретение автомобиля.

«Кредиты наличными остаются самыми востребованными розничными продуктами среди жителей Дона. Сегодня каждый шестой такой займ оформлен в ВТБ. Немаловажную роль здесь играет доверие клиентов к одному из самых крупнейших госбанков страны и расширенная продуктовая линейка. До конца года мы планируем нарастить темпы кредитования и увеличить объемы выдач на 27%», - рассказал управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев.

В настоящее время кредит наличными можно оформить по ставке от 11% годовых на срок до семи лет, максимальный размер займа составляет 5 млн рублей. Программа рефинансирования займов сторонних банков доступна для клиентов ВТБ по ставке от 11% годовых.

#Новости#Экономика
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