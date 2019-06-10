rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Выступление уличных музыкантов раскритиковали ростовчане

10 июня 2019, 07:23
Фото: vk.com
Жители Ростова-на-Дону подвергли критике выступление уличных музыкантов, которые пытаются заработать на этом деньги, обсуждение появилось в соцсети "ВКонтакте".

В одной из местных групп опубликовали видеозапись, на которой показаны несколько человек с музыкальными инструментами, в том числе баранами и трубой. Рядом лежал специальный контейнер для подношений, но люди проходили мимо.

На видео ростовчане исполнили одну из композиций группы рок-группы System of a Down. Такая музыка и исполнение пришлись не по душе многих пользователям в комментариях.

«Мне, кажется, они лажают. Они не „исполняют музыку“, а банально рубят бабло на пиво», — прозвучало в комментариях. Многие согласились с этой позицией.

«Я позавчера там был, они реально играли какую-то чушь, просто быркали и буцкали, это не музыка», — добавил один из пользователей.

Материалы по теме
Карпин раскритиковал игру «Ростова» в матче против «Краснодара»Ростовчане раскритиковали запуск 1,5 тыс воздушных шаров в небоМедведев на совещании в Ростове раскритиковал состояние домов престарелых в РФ
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28