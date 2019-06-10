Выступление уличных музыкантов раскритиковали ростовчане

В одной из местных групп опубликовали видеозапись, на которой показаны несколько человек с музыкальными инструментами, в том числе баранами и трубой. Рядом лежал специальный контейнер для подношений, но люди проходили мимо.
На видео ростовчане исполнили одну из композиций группы рок-группы System of a Down. Такая музыка и исполнение пришлись не по душе многих пользователям в комментариях.
«Мне, кажется, они лажают. Они не „исполняют музыку“, а банально рубят бабло на пиво», — прозвучало в комментариях. Многие согласились с этой позицией.
«Я позавчера там был, они реально играли какую-то чушь, просто быркали и буцкали, это не музыка», — добавил один из пользователей.