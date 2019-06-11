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Движение закрыли на ростовской трассе из-за ремонта

11 июня 2019, 12:23
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области на одной из дорог закрыли проезд из-за проведения ремонта, рассказали в правительстве региона.

Ограничения действуют на дороге Обливская — Советская — Боковская — Каргинская. Их снимут 31 ноября текущего года.

В это время будет проводиться ремонт путепровода. Объехать закрытый участок можно через станицу Обливскую по улицам Гагарина, Петренко, Кузнецова.

Напомним, в области на все лето для водителей большегрузов ограничили движение. Им запрещено выезжать на федеральные дороги во время жары, таким образом, власти хотят сохранить покрытие проезжей части.

Также появилась информация, что в Ростове в рамках национального проекта в 2019 году будет отремонтировано 19 дорог, по 18 объектам работы завершатся уже к началу осени.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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