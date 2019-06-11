Фельдшера военкомата, которая «отмазывала» призывников от армии, осудили под Ростовом

Сотрудница военкомата помогала людям, которые не хотели служить в армии. Она изготавливала справки, согласно которым у призывников были заболевания. «Клиенты за эту услугу передавали деньги, их признавали ограниченно годными. В результате служить они не шли», — сказано в сообщении.
Отмечается, что преступление раскрыли сотрудники УФСБ по Южному военному округу. После этого возбудили уголовное дело. Морозовский районный суд приговорил женщину к 2,5 года заключения условно. Также ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Ранее Новочеркасский гарнизонный военный суд приговорил к году заключения военного за избиение подчиненного