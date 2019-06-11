Гипермаркеты «О’КЕЙ» в Ростовской области получили сертификат «Сделано на Дону»

Гипермаркеты сети теперь могут маркировать продукцию собственного производства и пекарни знаком «Сделано на Дону». Церемония вручения регионального сертификата качества состоялась в конце мая. На мероприятии присутствовала директор регионального департамента потребительского рынка Ирина Теларова и глава южного региона «О’КЕЙ» Сергей Кудинов.
По словам директора областного департамента потребительского рынка Ирины Теларовой, в регионе вопросам качества производимых продуктов питания уделяется особое внимание. «Именно поэтому в 2013 году было принято решение запустить систему региональной сертификации. Знак „Сделано на Дону“ присваивается только тем донским производителям, которые соответствуют высоким стандартам. Компания „О’КЕЙ“, располагающая собственным производством на своих торговых объектах, первой из федеральных сетей успешно прошла аудит „Сделано на Дону“. Мы поздравляем компанию с получением сертификатов», — пояснила она.
«О’КЕЙ» с уважением относится к системе региональной сертификации, доказавшей свою объективность и независимость. Мы видим, что жители региона доверяют региональному знаку качества и ориентируются на приобретение локальных и свежих товаров. Мы удовлетворены тем, что все гипермаркеты сети «О’КЕЙ» в регионе прошли аудиторскую проверку системы «Сделано на Дону» и получили сертификаты качества. Для нас это дополнительный инструмент для формирования лояльного пула покупателей и увеличения трафика в гипермаркетах региона», — подчеркнул директор южного региона «О’КЕЙ» Сергей Кудинов.
ГК «О’КЕЙ» представлена в России под брендами гипермаркетов «О’КЕЙ» и дискаунтеров «Да!». В настоящее время в России насчитывается 164 магазина, входящих в группу. По итогам 2018 года, выручка группы превысила 161,3 миллиарда рублей.
В Ростовской области компания представлена тремя гипермаркетами. Ранее в 2018 году аудит системы прошли два гипермаркета сети в Ростове. Полученные сертификаты подтверждают, что стандарты собственного производства сети соответствуют всем российским и международным требованиям в области безопасности и качества производства пищевой продукции.