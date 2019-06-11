Гипермаркеты «О’КЕЙ» в Ростовской области получили сертификат «Сделано на Дону»

«О’КЕЙ» с уважением относится к системе региональной сертификации, доказавшей свою объективность и независимость. Мы видим, что жители региона доверяют региональному знаку качества и ориентируются на приобретение локальных и свежих товаров. Мы удовлетворены тем, что все гипермаркеты сети «О’КЕЙ» в регионе прошли аудиторскую проверку системы «Сделано на Дону» и получили сертификаты качества. Для нас это дополнительный инструмент для формирования лояльного пула покупателей и увеличения трафика в гипермаркетах региона», — подчеркнул директор южного региона «О’КЕЙ» Сергей Кудинов.