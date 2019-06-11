По обвинению в покушении на губернатора задержали бывшего главу СК Волгограда

По сообщениям СМИ, генерал-лейтенанта Михаила Музраева, возглавлявшего Волгоградское СУ с 2011 по 2018 годы, арестовали совместно с ФСБ. Его подозревают в причастности к поджогу домовладения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и угрозам в адрес последнего.