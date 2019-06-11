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По обвинению в покушении на губернатора задержали бывшего главу СК Волгограда

11 июня 2019, 12:22
Фото: Медиахолдинг1Mi
Экс-руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области задержали по обвинению в покушению на губернатора региона, сообщил СК РФ.

Арест провели в рамках планомерной работы по выявлению и пресечению противоправных действий среди сотрудников правоохранительных органов.

По сообщениям СМИ, генерал-лейтенанта Михаила Музраева, возглавлявшего Волгоградское СУ с 2011 по 2018 годы, арестовали совместно с ФСБ. Его подозревают в причастности к поджогу домовладения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и угрозам в адрес последнего.

Покушение имело место ночью в ноябре 2016 года, когда дом главы региона попытались поджечь. Тогда же установили исполнителей, преступную группировку из пяти человек, возглавлял которую бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов.

Напомним, к условному сроку приговорили экс-директора Ростовского филиала Российской правовой академии Минюста России за превышение полномочий.

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