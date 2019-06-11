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Поддержку виноградарства увеличили в Ростовской области

11 июня 2019, 13:34
Фото: pixabay.com
В 2018 году в Ростовской области на 18% увеличили сумму финансовой поддержки виноградарства, сообщило региональное правительство.

На указанные цели в регионе выделили 34,9 миллиона рублей. Средства пойдут на субсидии на закладку молодых виноградников, уход за ними и установку шпалеры, а также раскорчевку старых насаждений.

Помимо этого, представители отрасли могут получить возмещение 20% затрат на приобретение сельхозтехники, произведенной в РФ и гранты на поддержку начинающих фермеров.

Отмечается, что площадь виноградников в Ростовской области увеличивается каждый год. В настоящее время общая площадь виноградников в регионе составляет 4,2 тысячи гектаров, из них в плодоносящем возрасте 3,2 тысячи гектаров. Кроме того. за 2018 год в области засадили молодым виноградом 57 гектаров земли, а весной 2019 года — 30 гектаров, и еще столько же планируют посадить осенью.

Напомним, виноделов Ростовской области призвали выпускать столовые вина, которые в настоящее время производят только личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства.

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