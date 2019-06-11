Поддержку виноградарства увеличили в Ростовской области

Отмечается, что площадь виноградников в Ростовской области увеличивается каждый год. В настоящее время общая площадь виноградников в регионе составляет 4,2 тысячи гектаров, из них в плодоносящем возрасте 3,2 тысячи гектаров. Кроме того. за 2018 год в области засадили молодым виноградом 57 гектаров земли, а весной 2019 года — 30 гектаров, и еще столько же планируют посадить осенью.