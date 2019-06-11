Поддержку виноградарства увеличили в Ростовской области

На указанные цели в регионе выделили 34,9 миллиона рублей. Средства пойдут на субсидии на закладку молодых виноградников, уход за ними и установку шпалеры, а также раскорчевку старых насаждений.
Помимо этого, представители отрасли могут получить возмещение 20% затрат на приобретение сельхозтехники, произведенной в РФ и гранты на поддержку начинающих фермеров.
Отмечается, что площадь виноградников в Ростовской области увеличивается каждый год. В настоящее время общая площадь виноградников в регионе составляет 4,2 тысячи гектаров, из них в плодоносящем возрасте 3,2 тысячи гектаров. Кроме того. за 2018 год в области засадили молодым виноградом 57 гектаров земли, а весной 2019 года — 30 гектаров, и еще столько же планируют посадить осенью.
Напомним, виноделов Ростовской области призвали выпускать столовые вина, которые в настоящее время производят только личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства.