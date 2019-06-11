rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Подписчики раскритиковали наряд ростовской модели Анастасии Костенко

11 июня 2019, 06:06
Фото: instagram.com/kostenko.94
Подписчикам модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону не понравилось ее новое платье, обсуждение началось в Instagram девушки.

Костенко опубликовала фото с мужем и ребенком. На ней было надето летнее платье, которое и стало объектом критики. «Вот уже и 11 месяцев нашей самой позитивной девочке. Спасибо, что ты такая, какая есть», — сказано в подписи к снимку.

Пользователи в комментариях назвали его сарафаном из 1990-х годов и спросили, кто ей подбирает одежду. Некоторые заступились за нее и написали, что, скорее всего, платье очень дорогое.

«Не вижу проблемы в одежде, наверное я не понимаю», — прозвучало в одном из комментариев. Один из пользователей назвал Костенко девушкой из деревни.

Добавим, что ростовчанка замужем за Дмитрием Тарасовым, который является игроком футбольного клуба «Локомотив».

Материалы по теме
Очередной наряд модели Костенко раскритиковали ростовчанеФанаты Тарасова и ростовской модели Костенко рассказали, на кого похожа их дочьРостовская модель Костенко показала травмированного мужа-футболиста
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28