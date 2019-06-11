Подписчики раскритиковали наряд ростовской модели Анастасии Костенко

Костенко опубликовала фото с мужем и ребенком. На ней было надето летнее платье, которое и стало объектом критики. «Вот уже и 11 месяцев нашей самой позитивной девочке. Спасибо, что ты такая, какая есть», — сказано в подписи к снимку.
Пользователи в комментариях назвали его сарафаном из 1990-х годов и спросили, кто ей подбирает одежду. Некоторые заступились за нее и написали, что, скорее всего, платье очень дорогое.
«Не вижу проблемы в одежде, наверное я не понимаю», — прозвучало в одном из комментариев. Один из пользователей назвал Костенко девушкой из деревни.
Добавим, что ростовчанка замужем за Дмитрием Тарасовым, который является игроком футбольного клуба «Локомотив».