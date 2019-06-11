Подписчики раскритиковали наряд ростовской модели Анастасии Костенко

Костенко опубликовала фото с мужем и ребенком. На ней было надето летнее платье, которое и стало объектом критики. «Вот уже и 11 месяцев нашей самой позитивной девочке. Спасибо, что ты такая, какая есть», — сказано в подписи к снимку.