Позорный антирейтинг Ростова-на-Дону: самые крупные взятки и хищения

За прошлый год в регионе было зарегистрировано 130 заявлений в прокуратуре по статье «Дача взятки». Для сравнения: в Москве таких заявлений было составлено 127, в Челябинской области — 89 и Краснодарском крае — 75. Размеры взятки в Ростовской области в 2018 году колебались от 12 до 3,5 миллиона рублей.
«Депутат-лидер»
Лидером в антирейтинге по хищениям в Ростовской области стал бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский, его подозревают в краже 2,5 миллиарда рублей из рухнувшего банка «Петрокоммерц». Варшавский родился в Кемеровской области, но долгое время жил в Ростове. Был депутатом Госдумы от Ростовской области IV и V созывов. Крупный бизнесмен «строил» в Ростове отель Hyatt, но покинул проект со скандалом. Он потребовал у партнеров более 600 миллионов рублей, которые вложил в строительство гостиницы.
В итоге Варшавского задержали в столице в марте прошлого года за хищение 2,5 миллиарда рублей из банка «Петрокоммерц», который лишился лицензии. Следствие полагает, что депутат взял кредит для своего завода (Златоустовский металлургический завод (ЗМЗ) — прим. ред.), но возвращать деньги не стал, присвоив крупную сумму. Кроме того, ему вменяется уклонение от налогов на сумму более 497 миллионов рублей. Следствие полагает, что с 2014 по 2015 год Варшавский включал в налоговую декларацию ложные сведения и уклонился от уплаты налога на прибыль организации.
В октябре 2017 года «РЭМЗ» был признан банкротом, на предприятии ввели конкурсное производство. В декабре прошлого года суд отстранил Варшавского от руководства заводом. Следствие по делу продолжается.
Банкиры в деле
Бывший глава Россельхозбанка Игорь Пятигорец арестован по делу о крупном хищении из «Россельхозбанка». Его задержали в апреле текущего года в центре Ростова. При себе у него нашли 1,5 миллиона рублей. Полиция возбудила дело в отношении задержанного по статье «Мошенничество».
С 2016 года силовики расследуют дело о хищении из банка посредством выдачи кредитов фиктивным предприятиям. Пятеро сотрудников банка выдали кредиты предприятиям, которые являлись заранее невозвратными. Примерный ущерб составил около 1,5 миллиарда рублей. Он арестован до 16 июня.
Случайная находка в 700 миллионов
Экс-председателя «Капиталбанка» Юрия Осипова и двух его подчиненных арестовали в апреле текущего года. «Капиталбанк» лишился лицензии в 2016 году, тогда же и выявили хищение в размере более 700 миллионов рублей.
Фигурантами в деле о мошенничестве в «Капиталбанке» в особо крупном размере стали Юрий Осипов, его подчиненные Андрей Лышик и Александр Губин. Арбитражный суд признал «Капиталбанк» банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство.
Поделили четверть миллиарда на ЧМ
При строительстве стадиона «Ростов-Арена» было похищено более 310 миллионов рублей. По громкому делу об «экономии» на песке уже задержаны бывший министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов и директор ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» Сергей Мищенко, учредитель и гендиректор АО «Донтрансгидромеханизация» Валентин Леванов и Андрей Андросов, а также заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.
Они, по версии следствия, похитили 233,5 миллиона рублей, заменив крупный песок мелким при благоустройстве подхода к стадиону.
Более 20 миллионов за НДС
В мае текущего года была арестована исполняющая обязанности главы федеральной налоговой службы Ростовской области Ирина Александрова. Чиновницу заподозрили в превышении должностных полномочий.
Следствие полагает, что Александрова подписала документы по возмещению НДС компании ООО «ДИС» в размере 21 миллиона рублей. В результате из бюджета была похищена крупная сумма денег.
Также в апреле текущего года была задержана в Ростове заместитель гендиректора АО «Донэнерго» Марина Нечепуренко за ущерб в размере более 20 миллионов рублей. Задержанная по завышенной цене заключала договора на поставку угля для филиала «Донэнерго». Ущерб оценивается в 21 миллион рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Нечепуренко отправлена судом под домашний арест.
Нажилась на образовании
Заместителя начальника МБУ «Расчетный центр образования Сальского района» Елену Сапунову осудили за хищение из бюджета более 16 миллионов рублей. Сапунова визировала и передавала для оплаты фактически неисполненные фиктивные договоры на оказание услуг образовательным учреждениям и другие документы, полученные от местного предпринимателя. Также с ноября 2015 года по апрель 2016 года Сапунова совместно с бизнесменом подобным способом похитили бюджетные средства на сумму более 400 тысяч рублей.
Сапуновой назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в колонии общего режима и штрафа в размере 550 тысяч рублей.
Золотая дорога к аэропорту
В 2017 году начальника коммунального и дорожного хозяйства администрации Аксайского района Халиля Бадгутдинова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при организации и проведении конкурса на строительство подъездной дороги к аэропортному комплексу «Платов», а также в служебном подлоге при приемке выполненных работ. Бадгутдинов причинил ущерб бюджету Ростовской области на 14 345 048 рублей.
Обещал помочь за 3,5 миллиона
Бывший начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ростовской области Андрей Прокуратов был задержан сотрудниками СК России и ФСБ по подозрению в получении 3,5 миллиона рублей в мае прошлого года. По данным следствия, Прокуратов получил через посредника взятку в особо крупном размере за принятие мер прокурорского надзора, направленного на способствование прекращению уголовного дела коррупционной направленности, находящегося в производстве следователей регионального управления СК России.
Платят подчиненные
Экс-начальник донской ГИБДД Сергей Моргачев приказал отремонтировать два помещения для приема гостей на втором этаже здания УГИБДД подчиненным. Всего было потрачено около трех миллионов на эти цели. В декабре 2017 года Моргачева приговорили к одному году условно за превышение полномочий. Свою вину он так и не признал.
Два миллиона для мэра
В декабре 2017 года заместитель главы города Зверево Ростовской области Альбина Порошина была задержана по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов рублей. Эту сумму, как призналась сама чиновница, она должна была передать от предпринимателя сити-менеджеру Новочеркасска Игорю Зюзину. Бизнесмен-взяткодатель планировал стать участником программы «Комфортная городская среда». Однако позже Порошина от своих слов отказалась, следствие все еще ведется, а Зюзин продолжает трудиться на благо общества на своем посту — в должности главы администрации Новочеркасска.
Миллион за посредничество
В октябре 2017 года к трем годам исправительной колонии был приговорен помощник члена Совета Федерации Валентины Петренко предприниматель из Ростова Виталий Кратковский. За два миллиона рублей он обещал владельцу здания на Совхозной добиться через суд отмены постановления о сносе. Деньги, по словам Кратковского, были необходимы для взятки, но кому именно намеревался передавать крупную сумму — он не уточнял. При этом, себе злоумышленник намеревался оставить лишь часть взятки — миллион рублей.
По 500 тысяч рублей
Бывший начальник управления благоустройства и лесхоза Ростова-на-Дону Александр Донской обвиняется в получении взятки в размере 500 тысяч рублей. Экс-чиновник был объявлен в розыск в 2015 году. Следствие считает, что Донской получил от руководства компании-подрядчика, который занимался строительством парка имени Вересаева в Александровке, более 500 тысяч рублей. За эти деньги Донской обещал принять выполненные подрядчиком работы, несмотря на все замечания и недостатки. Как только было возбуждено уголовное дело, чиновник сбежал в Испанию, однако спустя некоторое время его передали сотрудникам федеральной службы наказаний Интерпола России.
Замглавы Константиновского района Алексей Волков также был задержан за взятку в полмиллиона рублей в январе прошлого года. Следствие считает, что чиновник получил деньги от предпринимателя, чтобы иметь возможность взять в аренду муниципальную землю, переоформив впоследствии ее в частную собственность. Следствие по делу еще продолжается.
Самые — самые
В прошлом году самые крупные взятки брали силовики, средний размер составил около 610 тысяч рублей. Генпрокуратура РФ сообщила, что общая сумма взяток, которая проходит по всем выявленным уголовным делам по статье 290 УК РФ (получение взятки), составила 1,8 миллиарда рублей.
Forbes недавно составил рейтинг крупных взяток в России за последние 19 лет. Лидером рейтинга стал экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, который попался на взятке в 5,6 миллиона долларов. Деньги он получил в виде отката от руководителя сахалинской компании «Энергострой» Николая Крана за право получить контракт на стройку энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ.
На втором месте — экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев, который получил от главы «Роснефти» Игоря Сечина два миллиона долларов и корзинку с колбасой. Суд приговорил экс-министра к восьми годам колонии и штрафу в 130 миллиона рублей.
Замыкает тройку лидеров-взяточников в России — бывший руководитель Конаковского района Виктор Крысов. За 45 миллионов рублей он пообещал предпринимателям не оспаривать в суде сделку по продаже муниципальной земли в его районе под строительство базы отдыха. Крысова посадили на восемь лет и девять месяцев.