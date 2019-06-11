Позорный антирейтинг Ростова-на-Дону: самые крупные взятки и хищения

В итоге Варшавского задержали в столице в марте прошлого года за хищение 2,5 миллиарда рублей из банка «Петрокоммерц», который лишился лицензии. Следствие полагает, что депутат взял кредит для своего завода (Златоустовский металлургический завод (ЗМЗ) — прим. ред.), но возвращать деньги не стал, присвоив крупную сумму. Кроме того, ему вменяется уклонение от налогов на сумму более 497 миллионов рублей. Следствие полагает, что с 2014 по 2015 год Варшавский включал в налоговую декларацию ложные сведения и уклонился от уплаты налога на прибыль организации.