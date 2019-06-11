Ресурсоснабжающие организации Ростова на разные программы потратят 3 млрд рублей

В текущем году ими будет направлено на реализацию мероприятий в рамках производственных и инвестиционных программ, в том числе и на подготовку к зиме, более трех миллиардов рублей, заявила заместитель директора департамента ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону Наталья Бережная.
«Вклад в инвестиции города ресурсоснабжающие компании делают огромный», — отметила Наталья Бережная.
В Ростове две основные теплогенерирующие и теплоснабжающие организации: ООО «Лукойл-Ростовэнерго» и ООО »Ростовские тепловые сети» активно готовятся к осенне-зимнему периоду. От их подготовки зависит качество жизни ростовчан зимой.
«Как подготовятся теплоснабжающие организации, так будет проходить зимний период. После окончания отопительного периода — 10 апреля, все приступили к подготовке. Разработаны все мероприятия, выпущены постановления, на еженедельных штабах в городе ресурсоснабжающие организации отчитываются о прохождении подготовки: какие планы, что сделано, что осталось, какие проблемы, как решаются. Подготовка проходит в штатном режиме», — сказала Наталья Бережная.