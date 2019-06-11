Ресурсоснабжающие организации Ростова на разные программы потратят 3 млрд рублей

В текущем году ими будет направлено на реализацию мероприятий в рамках производственных и инвестиционных программ, в том числе и на подготовку к зиме, более трех миллиардов рублей, заявила заместитель директора департамента ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону Наталья Бережная.