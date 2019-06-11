В Ростовской области выявили 20 опасных детских площадок

Активисты проекта «Народный контроль» проверили состояние 100 детских площадок в Ростовской области. Информацию о выявленных нарушениях передали в местные администрации и управляющие компании. Мониторинг проводился в 12 муниципалитетах, в том числе, в Ростове-на-Дону. Наиболее частые нарушения — плохое состояние покрытия и садово-парковой мебели, урн, либо же их полное отсутствие.