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В Ростовской области выявили 20 опасных детских площадок

11 июня 2019, 14:15
Фото: Пресс-служба ЕР
На 20 детских площадках в Ростовской области специалисты обнаружили угрозы для малышей, сообщила RostovGazeta региональный координатор проекта «Единой России» «Народный контроль» Любовь Акулович.

Активисты проекта «Народный контроль» проверили состояние 100 детских площадок в Ростовской области. Информацию о выявленных нарушениях передали в местные администрации и управляющие компании. Мониторинг проводился в 12 муниципалитетах, в том числе, в Ростове-на-Дону. Наиболее частые нарушения — плохое состояние покрытия и садово-парковой мебели, урн, либо же их полное отсутствие.

«Зачастую на объектах отсутствуют ограждения. Нет информационных щитов с правилами пребывания на площадках. На некоторых площадках неудовлетворительное состояние игрового и спортивного оборудования», — пояснила Акулович.

На 20 площадках в области специалисты обнаружили низко нависающие ветви деревьев или выступающие из земли корни, что тоже небезопасно для детей.

Житель Ростова-на-Дону попросил власти города установить в каждом дворе по турнику и организовать площадки для занятий воркаутом.

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