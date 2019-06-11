В Южной Корее ушла из жизни вдова экс-президента

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, находящийся в настоящее время с официальным визитом в Финляндии, выразил соболезнования, связанные со смертью Ли Хи Хо. Так, он считает ее современным демократом и «совестью эпохи». Кроме того, Мун Чжэ Ин акцентировал внимание на том, что почтит ее память по возвращении в страну, пишет газета “Известия”.