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В Южной Корее ушла из жизни вдова экс-президента

11 июня 2019, 10:43
Фото: pixabay.com
В Южной Корее скончалась 96-летняя вдова экс-президента Ким Дэ Чжуна Ли Хи Хо.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, находящийся в настоящее время с официальным визитом в Финляндии, выразил соболезнования, связанные со смертью Ли Хи Хо. Так, он считает ее современным демократом и «совестью эпохи». Кроме того, Мун Чжэ Ин акцентировал внимание на том, что почтит ее память по возвращении в страну, пишет газета “Известия”.

Отмечается, что до самой смерти Ли Хи Хо являлась руководителем Центра мира, учрежденного ее мужем для совершенствования межкорейский отношений и мира. Ли Хи Хо будет похоронена на Национальном кладбище в Сеуле двенадцатого июня.

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