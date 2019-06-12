Без лайков и офлайн: самые громкие происшествия с ростовскими блогерами

Сейчас блогер находится в СИЗО и, по версии следствия, он вымогал у директора автошколы «Развитие» и у двух полицейских 200 тысяч рублей, якобы обещая распространить компромат. Сам Авакян утверждает обратное, заявляя, что полицейский из Аксая Дмитрий Березин предложил ему 200 тысяч рублей — за отказ от публикации видеороликов. Деньги перевели на карту Авакяну, как он считал, в рамках спецоперации, однако затем на него же и возбудили уголовное дело.