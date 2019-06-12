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Без лайков и офлайн: самые громкие происшествия с ростовскими блогерами

12 июня 2019, 11:43
Фото: pixabay.com
В Ростовской области много блогеров, количество которых растет с каждым днем, время от времени с их участием происходят происшествия, самые громкие из них в обзоре RostovGazeta.

Голодающий блогер

Уголовное преследование коснулось общественного деятеля и блогера Гаспаряна Авакяна, которого обвиняют в вымогательстве денег у полицейских. Он стал известен по видео о нарушениях правил дорожного движения со стороны сотрудников полиции.

Сейчас блогер находится в СИЗО и, по версии следствия, он вымогал у директора автошколы «Развитие» и у двух полицейских 200 тысяч рублей, якобы обещая распространить компромат. Сам Авакян утверждает обратное, заявляя, что полицейский из Аксая Дмитрий Березин предложил ему 200 тысяч рублей — за отказ от публикации видеороликов. Деньги перевели на карту Авакяну, как он считал, в рамках спецоперации, однако затем на него же и возбудили уголовное дело.

Фото: vk.com/avakiangaspar

В результате в городе в поддержку Авакяна прошла серия одиночных пикетов. По словам адвоката, подозреваемый за это время потерял около шести килограммов, так как отказывается от еды и пьет только воду.

Серьезное ДТП

В конце минувшего года в Ростове возле торгового центра «Талер» водитель легковушки сбил блогера Марка Корашвили, который ведет проект под названием «Дневник памяти».

Фото: vk.com/markdnevnik

От удара ростовчанин потерял сознание, его доставили в больницу. Его подписчики начали желать на его странице в «ВКонтакте» скорейшего выздоровления. Через некоторое время стало известно, что пострадавшего выписали, сам он заявил, что проведет новогодние праздники дома.

Умер после вечеринки

Фото: vk.com/mihsahpak

В Волгодонске похоронили блогера Михаила Шпака, который умер в собственной квартире после вечеринки в клубе. Михаил вел активную жизнь в соцсетях, рассказывал о моде, кухне, за месяц до смерти он трудился управляющим в ростовском караоке-клубе «ЛаСкала».

Подруга Шпака Виктория Гальчинская рассказала RostovGazeta, что он был гомосексуалистом, при этом его партнер ушел к девушке, из-за чего блогер пережил тяжелое расставание. Его тело в квартире обнаружили друзья в августе 2018 года, по предварительным данным, он умер от сердечного приступа.

Критик власти за решеткой

Фото: vk.com/ididaleko89

Еще в 2013 году суд приговорил к реальному сроку заключения блогера Сергея Резника, который критиковал чиновников и представителей власти. Ему поступали угрозы, также на него было совершено нападение, а самого мужчину признали политзаключенным.

Резника приговорили к 1,5 годам заключения за заведомо ложный донос и коммерческий подкуп. Суд в Ростове установил, что он якобы предлагал взятку сотруднику ТО для прохождения диагностики автомобиля. Однако у осужденного были аудиоматериалы, говорящие о том, что не Резник предлагал взятку сотруднику ТО, а напротив, тот предлагал журналисту выдать документ без осмотра машины. Обжаловать приговор не удалось.

Драка с юристом

Фото: pixabay.com

В мае текущего года один из местных блогеров, имя которого не называлось, подрался на улице с юристом. Происшествие случилось возле памятника Седову из-за оппозиционных взглядов юриста. В результате потасовки у блогера оказались выбиты зубы.

Теперь блогер требует привлечь юриста к ответственности за нападение. А юрист хочет подать иск о защите чести и достоинства. Полиция по данному факту начала проверку.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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