Без лайков и офлайн: самые громкие происшествия с ростовскими блогерами

Голодающий блогер
Уголовное преследование коснулось общественного деятеля и блогера Гаспаряна Авакяна, которого обвиняют в вымогательстве денег у полицейских. Он стал известен по видео о нарушениях правил дорожного движения со стороны сотрудников полиции.
Сейчас блогер находится в СИЗО и, по версии следствия, он вымогал у директора автошколы «Развитие» и у двух полицейских 200 тысяч рублей, якобы обещая распространить компромат. Сам Авакян утверждает обратное, заявляя, что полицейский из Аксая Дмитрий Березин предложил ему 200 тысяч рублей — за отказ от публикации видеороликов. Деньги перевели на карту Авакяну, как он считал, в рамках спецоперации, однако затем на него же и возбудили уголовное дело.
Серьезное ДТП
В конце минувшего года в Ростове возле торгового центра «Талер» водитель легковушки сбил блогера Марка Корашвили, который ведет проект под названием «Дневник памяти».
От удара ростовчанин потерял сознание, его доставили в больницу. Его подписчики начали желать на его странице в «ВКонтакте» скорейшего выздоровления. Через некоторое время стало известно, что пострадавшего выписали, сам он заявил, что проведет новогодние праздники дома.
Умер после вечеринки
В Волгодонске похоронили блогера Михаила Шпака, который умер в собственной квартире после вечеринки в клубе. Михаил вел активную жизнь в соцсетях, рассказывал о моде, кухне, за месяц до смерти он трудился управляющим в ростовском караоке-клубе «ЛаСкала».
Подруга Шпака Виктория Гальчинская рассказала RostovGazeta, что он был гомосексуалистом, при этом его партнер ушел к девушке, из-за чего блогер пережил тяжелое расставание. Его тело в квартире обнаружили друзья в августе 2018 года, по предварительным данным, он умер от сердечного приступа.
Критик власти за решеткой
Еще в 2013 году суд приговорил к реальному сроку заключения блогера Сергея Резника, который критиковал чиновников и представителей власти. Ему поступали угрозы, также на него было совершено нападение, а самого мужчину признали политзаключенным.
Резника приговорили к 1,5 годам заключения за заведомо ложный донос и коммерческий подкуп. Суд в Ростове установил, что он якобы предлагал взятку сотруднику ТО для прохождения диагностики автомобиля. Однако у осужденного были аудиоматериалы, говорящие о том, что не Резник предлагал взятку сотруднику ТО, а напротив, тот предлагал журналисту выдать документ без осмотра машины. Обжаловать приговор не удалось.
Драка с юристом
В мае текущего года один из местных блогеров, имя которого не называлось, подрался на улице с юристом. Происшествие случилось возле памятника Седову из-за оппозиционных взглядов юриста. В результате потасовки у блогера оказались выбиты зубы.
Теперь блогер требует привлечь юриста к ответственности за нападение. А юрист хочет подать иск о защите чести и достоинства. Полиция по данному факту начала проверку.