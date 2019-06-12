rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Почти 4 тыс жителей Ростовской области покусали клещи

12 июня 2019, 06:52
Фото: pixabay.com/
Более 3,8 тысячи жителей Ростовской области обратились к врачам из-за укуса клещей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего к медикам обратились 3862 человека, в том числе около 1,3 тысячи детей в возрасте до 14 лет. Максимальное число укушенных оказалось в Ростове — 577 человек, Таганроге — 227 граждан и Волгодонске — 215 человек.

Отмечается, что за этот период лабораторно подтвердили 22 случая Крымской геморрагической лихорадки. Их зафиксировали в Ростове, Волгодонске и нескольких районах. Чаще всего пострадавшими становились пастухи, доярки, скотники, владельцы индивидуального поголовья.

Кроме того, вирус был обнаружен на клещах, которых сняли с сельхозживотных. В том числе в Новошахтинске, Морозовском, Белокалитвинском, Красносулинском районах.

В области проводятся противоклещевые обработки территорий, площадь работ превысила 9,4 тысячи гектаров.

Материалы по теме
Почти 900 человек покусали клещи в Ростовской областиПочти три тысячи жителей Ростовской области покусали клещиБолее тысячи детей пострадали из-за укусов клещей в Ростовской области
#Новости#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28