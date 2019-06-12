Почти 4 тыс жителей Ростовской области покусали клещи

Всего к медикам обратились 3862 человека, в том числе около 1,3 тысячи детей в возрасте до 14 лет. Максимальное число укушенных оказалось в Ростове — 577 человек, Таганроге — 227 граждан и Волгодонске — 215 человек.
Отмечается, что за этот период лабораторно подтвердили 22 случая Крымской геморрагической лихорадки. Их зафиксировали в Ростове, Волгодонске и нескольких районах. Чаще всего пострадавшими становились пастухи, доярки, скотники, владельцы индивидуального поголовья.
Кроме того, вирус был обнаружен на клещах, которых сняли с сельхозживотных. В том числе в Новошахтинске, Морозовском, Белокалитвинском, Красносулинском районах.
В области проводятся противоклещевые обработки территорий, площадь работ превысила 9,4 тысячи гектаров.