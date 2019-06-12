В Ростове 70% домов не провели диагностику газового оборудования

«В течение февраля по сегодняшний момент проводилась глобальная проверка деятельности управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК по соблюдению газовой безопасности. Мы проверяли многоквартирные дома на предмет диагностики газового оборудования, которому уже 30 лет. И хочу сказать, что город Ростов полностью просел в этом вопросе: ни одна управляющая компания, ни одно ТСЖ с этой задачей не справилось», - сообщил Агуреев.