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В Ростове 70% домов не провели диагностику газового оборудования

12 июня 2019, 09:56
Фото: pixabay.com
В Ростове 4,5 тысяч многоквартирных домов не провели диагностику газового оборудования, сообщил заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Ростовской области Дмитрий Агуреев.

В Ростове прошел круглый стол на тему: «Обеспечение безопасной эксплуатации газового оборудования в жилищно-коммунальном хозяйстве».

«В течение февраля по сегодняшний момент проводилась глобальная проверка деятельности управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК по соблюдению газовой безопасности. Мы проверяли многоквартирные дома на предмет диагностики газового оборудования, которому уже 30 лет. И хочу сказать, что город Ростов полностью просел в этом вопросе: ни одна управляющая компания, ни одно ТСЖ с этой задачей не справилось», - сообщил Агуреев.

По его словам, в отношении 6 428 домов были проведены проверки. «Так вот, из этого количества - 4498 многоквартирных домов не провели диагностику. По итогам проверки составлено 679 предписаний и 450 протоколов об административных правонарушениях», - подчеркнул Агуреев.

Как подчеркнул спикер, в целом по Ростовской области примерно такая же ситуация.

#Новости#Эксклюзив#Общество
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