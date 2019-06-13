Более 25 тыс ростовчан отпраздновали День России

Праздничные мероприятия прошли в парках и скверах города, а центральной площадкой стала Фонтанная площадь, где прошел гала-концерт. Также состоялась «Зарядка с чемпионом», которую провел призер Олимпиады в Лондоне Заур Курамагомедов.