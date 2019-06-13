Более 25 тыс ростовчан отпраздновали День России

Праздничные мероприятия прошли в парках и скверах города, а центральной площадкой стала Фонтанная площадь, где прошел гала-концерт. Также состоялась «Зарядка с чемпионом», которую провел призер Олимпиады в Лондоне Заур Курамагомедов.
Кроме того, для местных жителей и гостей города выступили творческие коллективы. В парке «Левобережный» организовали шоу мыльных пузырей, выставки и представление театра на ходулях.
«В конце праздника небо над городом раскрасилось лазерным шоу и огнями праздничного фейерверка», — рассказали в администрации.
Отмечается, что на празднике побывал глава региона Василий Голубев, который в торжественной обстановке вручил паспорта 10 отличникам учебы, призерам олимпиад.