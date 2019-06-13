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Более 25 тыс ростовчан отпраздновали День России

13 июня 2019, 04:50
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону в посвященных Дню России мероприятиях приняли участие более 25 тысяч человек, сообщили в городской администрации.

Праздничные мероприятия прошли в парках и скверах города, а центральной площадкой стала Фонтанная площадь, где прошел гала-концерт. Также состоялась «Зарядка с чемпионом», которую провел призер Олимпиады в Лондоне Заур Курамагомедов.

Кроме того, для местных жителей и гостей города выступили творческие коллективы. В парке «Левобережный» организовали шоу мыльных пузырей, выставки и представление театра на ходулях.

«В конце праздника небо над городом раскрасилось лазерным шоу и огнями праздничного фейерверка», — рассказали в администрации.

Отмечается, что на празднике побывал глава региона Василий Голубев, который в торжественной обстановке вручил паспорта 10 отличникам учебы, призерам олимпиад.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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