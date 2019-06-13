Чем живет самый исторический и центральный район Ростова: экскурсия по городу

«Когда мы узнали об этой программе, то поняли, что, если мы сами не решимся что-то делать, то никто нам не поможет. Раньше у нас здесь для детей была только песочница в углу, а теперь двор разбит на несколько зон: есть площадка для малышей, для детей постарше появились футбольное и волейбольное поле, спортивная площадка. У нас были гаражи, которые закрывали внешний вид, а теперь на их месте гостевая парковка. Укрепили подпорную стенку, чтобы двор стал безопаснее», — поделилась впечатлениями Гутенева.