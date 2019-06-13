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Чем живет самый исторический и центральный район Ростова: экскурсия по городу

13 июня 2019, 13:40
Фото: RostovGazeta
В Кировском районе города Ростова располагается одно из старейших протезно-ортопедических предприятий в России, а также уникальный научно-исследовательский институт «Градиент» — ведущий разработчик средств радиоэлектронной борьбы, передает корреспондент RostovGazeta.

Экскурсией по Кировскому району Ростова начинается проект — пресс-туры журналистов по восьми районам города, который посвящен 270-летию донской столицы.

Кировский район основан в 1936 году. На территории района расположены 23 объекта благоустройства, наиболее значимые из них: парк имени 1 Мая, скверы Покровский, Седова, Ломоносова, 1-й Конной Армии, улицы Пушкинская, Большая Садовая, лестница Казанская.

В 2018 году в рамках проекта «Комфортная городская среда» в районе было благоустроены три дворовых территорий многоквартирных домов по адресам улица Седова 10, улица Седова, 12 и улица Седова 14/1.

Как рассказала председатель ТСЖ «Удача» Наталья Гутенева, на всех трех адресах в 2015 и 2016 годах был сделан капитальный ремонт фасадов и кровли.

«Когда мы узнали об этой программе, то поняли, что, если мы сами не решимся что-то делать, то никто нам не поможет. Раньше у нас здесь для детей была только песочница в углу, а теперь двор разбит на несколько зон: есть площадка для малышей, для детей постарше появились футбольное и волейбольное поле, спортивная площадка. У нас были гаражи, которые закрывали внешний вид, а теперь на их месте гостевая парковка. Укрепили подпорную стенку, чтобы двор стал безопаснее», — поделилась впечатлениями Гутенева.

По ее словам, после таких изменений у них во дворах часто проходят различные мероприятия, на которые съезжаются люди со всего города.

Уникальную ценность в Кировском районе имеет «Ростовский филиал» ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие». На базе предприятия создан научно-образовательный центр, который позволяет осуществлять непрерывное образование и продвижение знаний в регионы, осваивать и внедрять инновационные технологии при производстве протезно-ортопедических изделий, повышать повсеместно качество протезно-ортопедической помощи населению.

По словам главврача Анны Ерейской, в структуру входит стационар как школа-ходьбы, где граждан обучают ходьбе на протезах.

«Я считаю это уникальным по той причине, что именно здесь мы можем поставить инвалида на ноги. Ведь если человек просто получит протез и не будет ознакомлен с азами ходьбы, то он или не освоит, или просто будет очень сложно. У нас есть обученные сотрудники, а также имеется оснащение, которое соответствует требованиям мировым, где развита школа ходьбы на протезе», — рассказала Анна Ерейская. Также она подчеркнула, что недавно была освоена технология изготовления высокотехнологичного протеза с внешним источником питания.

«Такой протез позволяет улучшить двигательную активность пациента, повысить его потенциал», — уточнила главврач.

Одно из самых серьезных и очень дисциплинированных предприятий в Кировском районе — научно-исследовательский институт «Градиент». На протяжении более 44 лет АО «ВНИИ «Градиент» является одним из ведущих разработчиков средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, помимо разработки высокотехнологичных аппаратных и программных средств специализированных изделий радиоэлектронной борьбы, предприятие занимается созданием медицинских приборов. Одной из последних разработок выступает инновационный прибор дистанционного мониторинга за пациентами — трекер сердечной активности «КардиоБит-0ХХ», позволяющий передавать информацию о самочувствии пациента по широкому спектру показателей здоровья дистанционно в режиме реального времени.

Как рассказали на предприятии, в настоящее время проводится разработка пятого поколения средств использующих радиочастотное пространство.

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