Фестиваль «Блогеры России» прошел в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону

Мамедов отметил, что его цель - показать людям, что каждый из них способен на многое. Он выразил надежду на то, что подобные мероприятия будут проходить ежегодно. Это способствует укреплению чувств патриотизма и любви к своей Родине, добавил 19-летний блогер.