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Фестиваль «Блогеры России» прошел в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону

13 июня 2019, 11:07
Фото: super.ru
В фестивале «Блогеры России», который состоялся 12 июня в столичном парке «Сокольники», приняли участие топовые представители этой профессии: Давид Манукян, Карина Лазарьянц, Юрий Кузнецов, Субхан Мамедов, а также исполнительница Рита Дакота. Их общая аудитория насчитывает свыше 16 миллионов человек.

Участники фестиваля смогли пообщаться и сфотографироваться со своими кумирами, а также получить памятный автограф. Кроме этого, для них было организовано множество конкурсов и мастер-классов, отдельная фотозона. На специальном лектории все желающие смогли узнать секреты медиа-мастерства от журналиста Ирины Глебовой, информирует ТАСС.

По словам Лазарьянц, сегодня в России есть все больше возможностей для самореализации, в том числе и в сфере блогинга. В своей речи она пожелала гражданам страны хороших дорог, отсутствия пробок и побольше добрый, открытых людей.

Блогеры также поучаствовали во флешмобе с раскрашиванием российского флага. Лазарьянц отметила, что подобные мероприятия способствуют укреплению патриотических чувств. Она выразила благодарность государственным деятелям за дополнительный выходной день, когда люди могут отдохнуть и пообщаться.

Зрители смогли также посмотреть живое выступление поп-группы Феликса Бондарева Red Samara Automobile Club (RSAC) и Дениса Смирнова («DJ909»).

Мамедов отметил, что его цель - показать людям, что каждый из них способен на многое. Он выразил надежду на то, что подобные мероприятия будут проходить ежегодно. Это способствует укреплению чувств патриотизма и любви к своей Родине, добавил 19-летний блогер.

Одновременно мероприятие проходило еще в двух городах - Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Его посетителями стали около 10 тысяч человек.

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