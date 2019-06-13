Фестиваль «Блогеры России» прошел в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону

Участники фестиваля смогли пообщаться и сфотографироваться со своими кумирами, а также получить памятный автограф. Кроме этого, для них было организовано множество конкурсов и мастер-классов, отдельная фотозона. На специальном лектории все желающие смогли узнать секреты медиа-мастерства от журналиста Ирины Глебовой, информирует ТАСС.
По словам Лазарьянц, сегодня в России есть все больше возможностей для самореализации, в том числе и в сфере блогинга. В своей речи она пожелала гражданам страны хороших дорог, отсутствия пробок и побольше добрый, открытых людей.
Блогеры также поучаствовали во флешмобе с раскрашиванием российского флага. Лазарьянц отметила, что подобные мероприятия способствуют укреплению патриотических чувств. Она выразила благодарность государственным деятелям за дополнительный выходной день, когда люди могут отдохнуть и пообщаться.
Зрители смогли также посмотреть живое выступление поп-группы Феликса Бондарева Red Samara Automobile Club (RSAC) и Дениса Смирнова («DJ909»).
Мамедов отметил, что его цель - показать людям, что каждый из них способен на многое. Он выразил надежду на то, что подобные мероприятия будут проходить ежегодно. Это способствует укреплению чувств патриотизма и любви к своей Родине, добавил 19-летний блогер.
Одновременно мероприятие проходило еще в двух городах - Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Его посетителями стали около 10 тысяч человек.