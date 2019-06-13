Греция – Армения: предматчевые расклады и главные интриги

Трижды победы добилась Греция, а Армения не смогла отличиться ни разу.
В турнирной таблице дела у сборных тоже идут не лучшим образом. Греки только третьей строчке, а ведь такая сильная команда, как Босния и Герцеговина, еще ниже. Видимо, возрождения греческого футбола придется подождать еще какое-то время.
В довольно средненькой группе Лиги наций греки набрали только половину очков. Да и в отборочном цикле пока в трех матчах только одна победа над Лихтенштейном. Та же Италия переиграла их буквально за пять минут.
У Армении ситуация не лучше. Она только пятая, хотя голов забила столько же, сколько и три сборные, находящиеся выше в турнирной таблице. Кстати, очков у них тоже больше. Единственная команда, которую армяне смогли переиграть? Конечно, Лихтенштейн.
Любопытно, когда в числе наиболее популярных ставок есть такие противоположные варианты. Конечно, коэффициент на гостей поистине огромный для одиночной ставки, но неужели греки произвели на всех такое печальное впечатление? Или уверенный разгром Лихтенштейна убедил в силе армянской сборной?
Еще одна интересная ставка. Греция, разумеется, фаворит. Хотя с уверенными победами у нее сейчас есть некоторые сложности. В официальных матчах, если оставить в стороне бедный Лихтенштейн, греки давно не побеждали с разницей в два или более мяча.
Как мы уже могли убедиться по истории противостояния, ожидать от этой парочки результативной игры – ну очень сложно. Да, греки пробивали этот тотал в трех последних играх, а армяне – пяти из шести прошлых. Так что определенное основание для таких ставок есть...
Греция – Армения – голов будет мало
Греция еще надеется побороться за вторую путевку на чемпионат Европы. Армении это уже вряд ли светит. В связи с этим три очка хозяевам намного нужнее. Только вот беда в том, что уровень команды не совсем соответствует легкому решению этого вопроса.
Греция редко побеждает. Да и довольно скромные сборные, которых мы не видим на крупных турнирах, регулярно становятся серьезным препятствием для потомков Эллады. Дома в большинстве случаев Греция играет результативно. Только в одном из четырех предыдущих поединков было забито более одного мяча.
Армения в гостях также если и забивает, то футбольным карликам. А даже просто со средними сборными ей тяжело найти путь к воротам. Плюс не будем забывать, что в четырех прошлых очных поединках было забито суммарно только четыре гола.