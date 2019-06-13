Иск на 8 млн руб передали к застройщику «Южная башня» в Батайске

Истцом выступила «Региональная строительная компания» из Красноярска, которая потребовала взыскать более 8,8 миллиона рублей.
Подробности обращения на текущий момент не раскрываются. Суд принял заявление к производству, предварительное заседание состоится 8 июля.
«Желдорипотека» строит несколько жилых зданий в городах страны, в том числе дом по улице Воровского в Батайске. По информации Единого реестра застройщиков, компания по многим объектам задерживает сроки сдачи, в том числе на несколько лет.