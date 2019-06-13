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Иск на 8 млн руб передали к застройщику «Южная башня» в Батайске

13 июня 2019, 06:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Арбитражный суд Москвы поступил иск с требованием взыскать несколько миллионов рублей с компании «Желдорипотека», говорится в документах суда.

Истцом выступила «Региональная строительная компания» из Красноярска, которая потребовала взыскать более 8,8 миллиона рублей.

Подробности обращения на текущий момент не раскрываются. Суд принял заявление к производству, предварительное заседание состоится 8 июля.

«Желдорипотека» строит несколько жилых зданий в городах страны, в том числе дом по улице Воровского в Батайске. По информации Единого реестра застройщиков, компания по многим объектам задерживает сроки сдачи, в том числе на несколько лет.

Ранее в работе компании были выявлены нарушения во время проведенной проверки.

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