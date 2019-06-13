«Ленэнерго»: подача электроснабжения в парке «Диво остров» восстановлена

На подстанции «Крестовская» отключилось резервное оборудование в процессе проведения плановых работ. Об их необходимости заблаговременно оповестили как потребителей, так и органы власти. В результате в зону действия нарушения попали четыре многоквартирных дома и промзона Петроградского района, сообщают «Новые известия».
Перерыв в подаче электроснабжения отмечался также на одном из аттракционов, находящихся в парке «Диво Остров». Однако он был подключен к дизельно-генераторной установке в кратчайшие сроки. Такие резервные источники питания есть на каждом аттракционе в «Диво Острове».
Сотрудники «Ленэнерго» незамедлительно прибыли на место аварии и провели необходимые ремонтные работы.