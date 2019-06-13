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«Ленэнерго»: подача электроснабжения в парке «Диво остров» восстановлена

13 июня 2019, 19:33
Фото: rosseti.ru/press
Потребителям электроснабжения санкт-петербургского Крестовского острова подача ресурса была оперативно возобновлена специалистами ПАО «Ленэнерго» после технологической аварии на оборудовании 110 кВ. С 19 часов 22 минут по московскому времени они получали электроэнергию в полном объеме.

На подстанции «Крестовская» отключилось резервное оборудование в процессе проведения плановых работ. Об их необходимости заблаговременно оповестили как потребителей, так и органы власти. В результате в зону действия нарушения попали четыре многоквартирных дома и промзона Петроградского района, сообщают «Новые известия».

Перерыв в подаче электроснабжения отмечался также на одном из аттракционов, находящихся в парке «Диво Остров». Однако он был подключен к дизельно-генераторной установке в кратчайшие сроки. Такие резервные источники питания есть на каждом аттракционе в «Диво Острове».

Сотрудники «Ленэнерго» незамедлительно прибыли на место аварии и провели необходимые ремонтные работы.

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