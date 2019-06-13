«Ленэнерго»: подача электроснабжения в парке «Диво остров» восстановлена

Перерыв в подаче электроснабжения отмечался также на одном из аттракционов, находящихся в парке «Диво Остров». Однако он был подключен к дизельно-генераторной установке в кратчайшие сроки. Такие резервные источники питания есть на каждом аттракционе в «Диво Острове».