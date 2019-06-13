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Лжеинвалид незаконно получала пенсию в Ростовской области

13 июня 2019, 10:29
Фото: Медиахолдинг1Mi
Суд постановил взыскать 250 тысяч рублей с жительницы Чертковского района, которая получила их незаконно в качестве пенсии, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

В 2016 году женщина фиктивно зарегистрировалась в Гуково и оформила вторую группу инвалидности. По поддельным документам ей назначили страховую пенсию по инвалидности и ежемесячную выплату.

«Размер ущерба составил 250 тысяч рублей. Прокуратура через суд потребовала взыскать эту сумму с лжеинвалида», — сказано в сообщении.

Отмечается, что все требования были удовлетворены. Также по факту мошенничества завели уголовное дело, максимальное наказание составляет четыре месяца ареста.

Ранее мошенник под Ростовом лишил бизнесмена 1,5 миллиона рублей, «продав» ему маслодельную технику. Он получил деньги за оборудование, но не отдал его.

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