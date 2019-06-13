На 43% вырос объем выданных ВТБ ипотечных кредитов в Ростовской области

«Мы продолжаем вести курс по расширению продуктовой линейки и упрощению процедур оформления ипотечного кредита, учитывая потребности и предпочтения клиентов. В конце апреля ВТБ, первый из банков, улучшил условия по ипотеке с господдержкой, сделав ее более доступной для семей с двумя и более детьми. Теперь базовая ставка по ней на весь срок кредита составляет 5% годовых. На мой взгляд, это станет серьезным стимулом для развития рынка жилищного кредитования. В наших планах – укрепить свои позиции в регионе и увеличить объемы ипотечных продаж на 56%», - прокомментировал управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев.