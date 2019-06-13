На 43% вырос объем выданных ВТБ ипотечных кредитов в Ростовской области

В денежном эквиваленте объемы ипотечных продаж выросли до 2,3 миллиарда рублей. При этом банк выдал кредитов на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, увеличив таким образом свой кредитный портфель до 25,3 миллиарда рублей, что на 4% больше, чем в начале 2019-го.
Более половины ипотечных кредитов банк выдает на приобретение готового жилья. Срок погашения остался прежним 15 лет, но многие стараются выплатить его раньше, за 7 лет. При этом средняя сумма ипотеки выросла до 1,8 миллиона рублей.
Особой востребованностью пользуется программа банка «Больше метров – ниже ставка», по которой при приобретении квартиры площадью от 65 квадратных метров снижают проценты. Кроме того, популярностью пользуется услуга рефинансирования кредитов сторонних банков. Всего жители региона получили займов общей суммой более 200 миллионов рублей.
«Мы продолжаем вести курс по расширению продуктовой линейки и упрощению процедур оформления ипотечного кредита, учитывая потребности и предпочтения клиентов. В конце апреля ВТБ, первый из банков, улучшил условия по ипотеке с господдержкой, сделав ее более доступной для семей с двумя и более детьми. Теперь базовая ставка по ней на весь срок кредита составляет 5% годовых. На мой взгляд, это станет серьезным стимулом для развития рынка жилищного кредитования. В наших планах – укрепить свои позиции в регионе и увеличить объемы ипотечных продаж на 56%», - прокомментировал управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев.
ВТБ предлагает оформить кредит на покупку недвижимости по ставке от 9,7% и рефинансирование под 10,1% и выше. Снизить ставку по ипотеке в размере до 0,6 процентного пункта могут держатели карт ВТБ «Мультикарта» и «Мультикарта-Привилегия», подключенных к опции «Заемщик».