Сбербанк и застройщик «Красного Аксая» оформили сделку по проектному финансированию

Кредитная линия на 743 миллиона рублей была открыта застройщику в рамках предложения Сбербанка с возможностью использования дольщиками счетов эскроу. Застройщик осуществляет продажи квартир в новостройке (Литер 19) в микрорайоне «Красный Аксай» в рамках российского законодательства. Отдельно для каждого участника долевого строительства оформляет счет эскроу в банке. Основанием для этого служит зарегистрированный договор долевого участия. Покупатели вносят на счета эскроу деньги по договору, и они блокируются на счету до того момента, когда будет завершено строительство. Застройщик сможет получить эти средства только после того, как сдаст дом в эксплуатацию и оформит первое право собственности. Кроме 19 литера, в микрорайоне «Красный Аксай» с использованием счетов эскроу можно приобрести жилье в литере № 4 экорайона «Вересаево».
На протяжении последнего года, как вступили в силу поправки к закону о долевом строительстве, Сбербанк не только внес существенные изменения в продукты проектного финансирования жилой недвижимости с целью снижения процентной нагрузки для клиентов, но и создал новые кредитные решения, которые позволяют застройщикам компенсировать возможный дефицит собственного участия в задуманных проектах.
«Сбербанк уже реализует ряд программ кредитования застройщиков и полностью готов к профессиональному обслуживанию в этой сфере. Для каждого проекта мы проводим индивидуальный анализ, гибко подходим к оценке эффективности. Это первая сделка с компанией „ЮгСтройИнвест“ по проектному финансированию с использованием счетов эскроу. В Ростовской области в активной разработке банка — еще 20 проектов», — пояснила директор управления финансирования недвижимости Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Елена Скибина.
Так, на сегодняшний день Сбербанк дает возможность застройщикам при размещении средств дольщиков на счетах эскроу снижать процентную нагрузку по проекту.
Таким образом строительные компании могут значительно экономить на кредите. Также Сбербанк может предоставить отсрочку по уплате процентов, погашение которых производится только после ввода объекта в эксплуатацию.
Застройщиком микрорайона «Красный Аксай» является группа компаний «ЮгСтройИнвест», которая вошла в пятерку крупнейших застройщиков России. Микрорайон «Красный Аксай» строится на правом берегу реки Дон. В микрорайоне имеется вся необходимая для жизни инфраструктура — детские и спортивные площадки в каждом дворе, роллердром, прогулочная аллея с фонтаном, зоны воркаут и барбекю. Свои двери открыли детский сад, завершается строительство школы на 1100 учащихся.