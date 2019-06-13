Сбербанк и застройщик «Красного Аксая» оформили сделку по проектному финансированию

Кредитная линия на 743 миллиона рублей была открыта застройщику в рамках предложения Сбербанка с возможностью использования дольщиками счетов эскроу. Застройщик осуществляет продажи квартир в новостройке (Литер 19) в микрорайоне «Красный Аксай» в рамках российского законодательства. Отдельно для каждого участника долевого строительства оформляет счет эскроу в банке. Основанием для этого служит зарегистрированный договор долевого участия. Покупатели вносят на счета эскроу деньги по договору, и они блокируются на счету до того момента, когда будет завершено строительство. Застройщик сможет получить эти средства только после того, как сдаст дом в эксплуатацию и оформит первое право собственности. Кроме 19 литера, в микрорайоне «Красный Аксай» с использованием счетов эскроу можно приобрести жилье в литере № 4 экорайона «Вересаево».