rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стала известна программа «Фестиваля реки Дон» в Ростове

13 июня 2019, 07:29
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону 15 июня пройдет ставший уже традиционным «Фестиваль реки Дон», сообщила горадминистрация.

Мероприятие пройдет с 17.00 до 22.00 мск в парке «Левобережный», горожан ждет насыщенная программа для детей и взрослых.

На главной сцене фестиваля выступят кавер-группы, на площадке «Ремесленная слобода» пройдет выставка-ярмарка народных промыслов и сувениров. Здесь же все желающие смогут принять участие в тематических мастер-классах.

На фестивале можно будет увидеть многообразие культур и субкультур Дона, специально для гостей подготовили информационно-презентационный стенд о туристском потенциале Ростова с мобильной фотостудией Bullit time.

На фестивале будут работать фото-зоны, а завершится праздник файер-шоу и фейерверком.

Напомним, в посвященных Дню России мероприятиях приняли участие более 25 тысяч жителей Ростова.

Материалы по теме
Фестиваль моды «Золотая молния» прошел в РостовеФестиваль барабанщиков пройдет в ростовском парке
#Новости#Новости Ростова#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28