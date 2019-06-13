Стала известна программа «Фестиваля реки Дон» в Ростове

Мероприятие пройдет с 17.00 до 22.00 мск в парке «Левобережный», горожан ждет насыщенная программа для детей и взрослых.
На главной сцене фестиваля выступят кавер-группы, на площадке «Ремесленная слобода» пройдет выставка-ярмарка народных промыслов и сувениров. Здесь же все желающие смогут принять участие в тематических мастер-классах.
На фестивале можно будет увидеть многообразие культур и субкультур Дона, специально для гостей подготовили информационно-презентационный стенд о туристском потенциале Ростова с мобильной фотостудией Bullit time.
На фестивале будут работать фото-зоны, а завершится праздник файер-шоу и фейерверком.