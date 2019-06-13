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Центральный городской фонтан открыли в Новочеркасске после ремонта

13 июня 2019, 08:22
Фото: novochgrad.ru
В Новочеркасске после реставрации открыли центральный городской фонтан на проспекте Платовском, сообщила администрация.

Ремонтные работы фонтана, расположенного у центрального универмага на проспекте Платовском, завершили ко Дню России.

В ходе реставрации у фонтана заменили водопроводную часть, разобрали разрушившиеся элементы и возвели новые. В результате реконструкция затронула весь фонтанный комплекс.

Напомним, в Ростове на «Аллее роз» почистили фонтан, чем не преминули воспользоваться горожане. Местные жители, в основном подростки, устроили в чаше фонтана заплыв, видео которого появилось в соцсети. В ответ на купания в фонтане пользователи шутили, что это отличный выход при отсутствии горячей воды в многоквартирных домах.

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