Центральный городской фонтан открыли в Новочеркасске после ремонта

Напомним, в Ростове на «Аллее роз» почистили фонтан, чем не преминули воспользоваться горожане. Местные жители, в основном подростки, устроили в чаше фонтана заплыв, видео которого появилось в соцсети. В ответ на купания в фонтане пользователи шутили, что это отличный выход при отсутствии горячей воды в многоквартирных домах.