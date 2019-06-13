В Таганроге починят мост, развалившийся под тяжестью замков

Разрушенный мост находится в Петровском сквере Таганрога. Как следует из открытых источников, раньше сквер называли Морским, Воронцовским, Приморским, Комсомольским, Историческим бульварами. Он был предусмотрен проектом 1835 года, но появился лишь в 1866 году. Тогда там стояли пушки XVIII века и Адмиральский якорь.