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В Туапсе три девушки организовали подпольное казино

13 июня 2019, 11:07
Фото: maxpixel.net
Подпольное игорное заведение организовали три местные жительницы в Туапсе, сообщило СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В июне 2017 года три жительницы Туапсе возрастом от 24 до 27 лет в арендованном подвале в здании на улице Софьи Перовской установили закупленное неустановленным лицом игорное оборудование. Девушки работали в заведении администраторами, всего в казино действовали 19 игровых терминалов с выходом с интернет.

Работу незаконного казино пресекли силами регионального управления ФСБ осенью 2018 года. В настоящее время выявляют всех причастных к преступлению лиц, в отношении фигуранток возбудили уголовное дело.

Напомним, пенсионерка из Ростова проиграла 166 тысяч рублей и 500 евро в московском казино, после чего заявила о незаконном игорном заведении в полицию.

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