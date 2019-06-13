В Туапсе три девушки организовали подпольное казино

В июне 2017 года три жительницы Туапсе возрастом от 24 до 27 лет в арендованном подвале в здании на улице Софьи Перовской установили закупленное неустановленным лицом игорное оборудование. Девушки работали в заведении администраторами, всего в казино действовали 19 игровых терминалов с выходом с интернет.
Работу незаконного казино пресекли силами регионального управления ФСБ осенью 2018 года. В настоящее время выявляют всех причастных к преступлению лиц, в отношении фигуранток возбудили уголовное дело.
Напомним, пенсионерка из Ростова проиграла 166 тысяч рублей и 500 евро в московском казино, после чего заявила о незаконном игорном заведении в полицию.