В Туапсе три девушки организовали подпольное казино

В июне 2017 года три жительницы Туапсе возрастом от 24 до 27 лет в арендованном подвале в здании на улице Софьи Перовской установили закупленное неустановленным лицом игорное оборудование. Девушки работали в заведении администраторами, всего в казино действовали 19 игровых терминалов с выходом с интернет.