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Второй платный участок трассы М-4 «Дон» начал работу в тестовом режиме на Кубани

13 июня 2019, 15:01
Фото: russianhighways.ru
В Краснодарском крае в тестовом режиме начал работать еще один платный участок федеральной трассы М-4 «Дон», сообщила пресс-служба ГК «Автодор».

С 11 июня пункт взимания оплаты за проезд начал работать на участке с 1119-го по 1195-й километр, пункт расположен на 1184-м километре возле хутора Веселая жизнь.

Во время тестового периода плата за проезд не взимается, о начале работы платного режима сообщат позже.

Отмечается, что запущенный в тестовом режиме участок после проведенной реконструкции соответствует первой технической категории.

Напомним, шлагбаумы из металла установили на платном участке трассы М-4 под Ростовом против любителей проехать бесплатно. Попытка прорваться через такое ограждение грозит значительными повреждениями для автомобиля.

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