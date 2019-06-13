Второй платный участок трассы М-4 «Дон» начал работу в тестовом режиме на Кубани

С 11 июня пункт взимания оплаты за проезд начал работать на участке с 1119-го по 1195-й километр, пункт расположен на 1184-м километре возле хутора Веселая жизнь.
Во время тестового периода плата за проезд не взимается, о начале работы платного режима сообщат позже.
Отмечается, что запущенный в тестовом режиме участок после проведенной реконструкции соответствует первой технической категории.
Напомним, шлагбаумы из металла установили на платном участке трассы М-4 под Ростовом против любителей проехать бесплатно. Попытка прорваться через такое ограждение грозит значительными повреждениями для автомобиля.