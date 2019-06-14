Афиша от RostovGazeta: пляжный воллейбол, «привет» из 90-х и рок-хиты на виолончелях

Место № 1 — парк «Левобережный». Что — «Фестиваль реки «Дон». Когда — СБ, 17.00
Традиционно на фестивале разместятся тематические зоны, рассчитанные на свою аудиторию: детскую, молодежную, семейную. На площадке «Ремесленная слобода» гостей праздника ждет выставка-ярмарка народных промыслов, предметов донского быта, донских сувениров. Развлекать гостей будут кавер-группы «French» и «Сover park». В 22.00 праздник завершится красочным фейерверком.
Место № 2 — площадь перед ДГПБ. Что — «SSI: Фонтан». Когда — СБ, 20.00
Вас ждет целая палитра выступлений от локальных исполнителей: теплый и меланхоличный эмбиент-проект от куратора события Ильи Symphocat, несколько перформансов: пластический от танцевального проекта «Позиция» под управлением Анны Щипакиной и художественный — от Меружана Хачатряна (художник готовится нарисовать картину на большом холсте, импровизируя в течение всего вечера). И обязательно следите за световым оформлением. Организаторы подготовили сюрпризы.
Место № 3 — Театр 18+. Что — спектакль «Contractions». Когда — СБ, 19.00
«Контракты» — это сложная история о том, где проходит тонкая грань между игрой по правилам и полной потерей себя. Сменяя друг друга, актрисы примеряют на себя роль главной героини пьесы — сотрудницы корпорации Эммы. Остальные актеры исполняют роль менеджера по персоналу. Вы увидите, как отстаивание интересов перейдет все человеческие границы.
Место № 4 — парк «Левобережный». Что — Турнир по пляжному волейболу. Когда — СБ, ВС, 12.00
За победу будут бороться больше 250 команд-участников со всех регионов России, но зрителям тоже не придется скучать. Вы сможете нет только понаблюдать за игрой спортсменов-профессионалов, но и поучаствовать в конкурсах, посетить зоны активности. Самых активных болельщиков ждут призы и подарки от компании-организатора.
Место № 5 — конгресс-холл ДГТУ. Что — концерт Юрия Шатунова. Когда — ВС, 18.00
Юрий Шатунов выступит в Ростове с новой программой «Не молчи». На концерте вы услышите его знаменитые хиты: «Белые розы», «Детство», «Седая ночь», а также новые композиции: «А лето цвета», «Не бойся», «С днем рождения», «Тет-а-тет».
Место № 6 — галерея «Астор». Что — концерт «RockCellos: Рок-хиты на виолончелях». Когда — ВС, 20.00
В программе вечера — мировые хиты: Nirvana, Rammstein, Metallica, Linkin Park, AC/DC, Muse, Queen, Red Hot Chili Peppers, Pink Floyd, System of a Down, The Beatles, Bon Jovi, Limp Bizkit, The Prodigy, Marilyn Manson, 30 Seconds To Mars, и другие.
Место № 7 — клуб Embargo. Что — White Party. Когда — ПТ, 17.00
Вас ждут пять танцевальных зон и более 30 артистов (LIST ADAMOV, MASHKOV, BOYM, MONOPLAY и другие), готовые сделать так, чтобы до утра вы точно не смогли уснуть. И не забывайте — главное быть в белом.