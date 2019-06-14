Афиша от RostovGazeta: пляжный воллейбол, «привет» из 90-х и рок-хиты на виолончелях

Если вы еще в Ростове, и отпуск в ближайшее время не планируется, то RostovGazeta подскажет, куда сходить и где расслабиться в наступающие выходные. И начать можно уже сегодня.

Место № 1 — парк «Левобережный». Что — «Фестиваль реки «Дон». Когда — СБ, 17.00 Традиционно на фестивале разместятся тематические зоны, рассчитанные на свою аудиторию: детскую, молодежную, семейную. На площадке «Ремесленная слобода» гостей праздника ждет выставка-ярмарка народных промыслов, предметов донского быта, донских сувениров. Развлекать гостей будут кавер-группы «French» и «Сover park». В 22.00 праздник завершится красочным фейерверком. Фото: tourism.rostov-gorod.ru Место № 2 — площадь перед ДГПБ. Что — «SSI: Фонтан». Когда — СБ, 20.00 Вас ждет целая палитра выступлений от локальных исполнителей: теплый и меланхоличный эмбиент-проект от куратора события Ильи Symphocat, несколько перформансов: пластический от танцевального проекта «Позиция» под управлением Анны Щипакиной и художественный — от Меружана Хачатряна (художник готовится нарисовать картину на большом холсте, импровизируя в течение всего вечера). И обязательно следите за световым оформлением. Организаторы подготовили сюрпризы. Фото: vk.com/symphocat Место № 3 — Театр 18+. Что — спектакль «Contractions». Когда — СБ, 19.00 «Контракты» — это сложная история о том, где проходит тонкая грань между игрой по правилам и полной потерей себя. Сменяя друг друга, актрисы примеряют на себя роль главной героини пьесы — сотрудницы корпорации Эммы. Остальные актеры исполняют роль менеджера по персоналу. Вы увидите, как отстаивание интересов перейдет все человеческие границы. Место № 4 — парк «Левобережный». Что — Турнир по пляжному волейболу. Когда — СБ, ВС, 12.00 За победу будут бороться больше 250 команд-участников со всех регионов России, но зрителям тоже не придется скучать. Вы сможете нет только понаблюдать за игрой спортсменов-профессионалов, но и поучаствовать в конкурсах, посетить зоны активности. Самых активных болельщиков ждут призы и подарки от компании-организатора. Фото: freepik / freepik.com Место № 5 — конгресс-холл ДГТУ. Что — концерт Юрия Шатунова. Когда — ВС, 18.00 Юрий Шатунов выступит в Ростове с новой программой «Не молчи». На концерте вы услышите его знаменитые хиты: «Белые розы», «Детство», «Седая ночь», а также новые композиции: «А лето цвета», «Не бойся», «С днем рождения», «Тет-а-тет». Фото: vk.com/shatunov.yuriy Место № 6 — галерея «Астор». Что — концерт «RockCellos: Рок-хиты на виолончелях». Когда — ВС, 20.00 В программе вечера — мировые хиты: Nirvana, Rammstein, Metallica, Linkin Park, AC/DC, Muse, Queen, Red Hot Chili Peppers, Pink Floyd, System of a Down, The Beatles, Bon Jovi, Limp Bizkit, The Prodigy, Marilyn Manson, 30 Seconds To Mars, и другие. Фото: vk.com/rockcellos Место № 7 — клуб Embargo. Что — White Party. Когда — ПТ, 17.00 Вас ждут пять танцевальных зон и более 30 артистов (LIST ADAMOV, MASHKOV, BOYM, MONOPLAY и другие), готовые сделать так, чтобы до утра вы точно не смогли уснуть. И не забывайте — главное быть в белом. Материалы по теме Стала известна программа «Фестиваля реки Дон» в Ростове Жаркие выходные ожидаются в Ростове