Блогера Авакяна облсуд Ростова во второй раз отказался выпустить из СИЗО

Авакян обвиняется в вымогательстве 200 тысяч рублей у сотрудников полиции из Аксая. Сам Авакян не признает вину, рассказывая о том, что его подставили правоохранители. Он писал в социальных сетях, что сотрудник полиции Дмитрий Березин предложил ему 100 тысяч рублей, затем 200 тысяч рублей — за отказ от публикации видеороликов. Деньги перевели на карту Авакяну, как он считал, в рамках спецоперации, однако затем на него же и возбудили уголовное дело.