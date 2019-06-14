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Блогера Авакяна облсуд Ростова во второй раз отказался выпустить из СИЗО

14 июня 2019, 13:33
Фото: vk.com/avakiangaspar
В Ростове в пятницу рассмотрели апелляцию адвоката блогера Гаспара Авакяна на заключение его подзащитного под стражу, областной суд оставил без изменения решение районного суда, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.

Авакян обвиняется в вымогательстве 200 тысяч рублей у сотрудников полиции из Аксая. Сам Авакян не признает вину, рассказывая о том, что его подставили правоохранители. Он писал в социальных сетях, что сотрудник полиции Дмитрий Березин предложил ему 100 тысяч рублей, затем 200 тысяч рублей — за отказ от публикации видеороликов. Деньги перевели на карту Авакяну, как он считал, в рамках спецоперации, однако затем на него же и возбудили уголовное дело.

Адвокат Авакяна говорит, что за время нахождения в СИЗО он потерял шесть килограммов.

Суд заключил блогера под стражу до 17 июля. Ранее сообщалось, что Авакян объявил голодовку 6 июня и похудел на шесть килограммов. Ростовчане выстраиваются в одиночные пикеты по всему городу в его поддержку.

Адвокаты Авакяна во второй раз пытались добиться для него домашнего ареста. Заседание проходило в закрытом режиме. «Областной суд оставил без изменения решение районного суда о мере пресечения Авакяну», — отметили в суде.

Авакян снимал видео о нарушениях ПДД со стороны сотрудников полиции. На канале YouTube у блогера 93 тысячи подписчиков.

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