Блогера Авакяна облсуд Ростова во второй раз отказался выпустить из СИЗО

Авакян обвиняется в вымогательстве 200 тысяч рублей у сотрудников полиции из Аксая. Сам Авакян не признает вину, рассказывая о том, что его подставили правоохранители. Он писал в социальных сетях, что сотрудник полиции Дмитрий Березин предложил ему 100 тысяч рублей, затем 200 тысяч рублей — за отказ от публикации видеороликов. Деньги перевели на карту Авакяну, как он считал, в рамках спецоперации, однако затем на него же и возбудили уголовное дело.
Адвокат Авакяна говорит, что за время нахождения в СИЗО он потерял шесть килограммов.
Суд заключил блогера под стражу до 17 июля. Ранее сообщалось, что Авакян объявил голодовку 6 июня и похудел на шесть килограммов. Ростовчане выстраиваются в одиночные пикеты по всему городу в его поддержку.
Адвокаты Авакяна во второй раз пытались добиться для него домашнего ареста. Заседание проходило в закрытом режиме. «Областной суд оставил без изменения решение районного суда о мере пресечения Авакяну», — отметили в суде.
Авакян снимал видео о нарушениях ПДД со стороны сотрудников полиции. На канале YouTube у блогера 93 тысячи подписчиков.