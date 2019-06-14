Губернатор Ростовской области хочет пойти на второй срок

«Мое решение будет зависеть от двух факторов — доверие президента страны и людей. Я готов продолжить работу, если все удачно сложится», — пояснил губернатор в интервью РБК.
Отмечается, что следующие выборы пройдут в 2020 году. По словам Голубева, дальнейшая работа должна быть сосредоточена на реализации национальных проектов.
Одним из важных проектов глава региона назвал строительство метро, на которое, по его словам, уйдет 80 миллиардов рублей. Он добавил, что работы должны начаться в 2021 году.
Также губернатор опроверг появившуюся в Интернете информацию о своей отставке. Василий Голубев пояснил, что ему об этом ничего не известно и его больше беспокоит развитие региона.