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Posted 14 июня 2019, 07:06

Published 14 июня 2019, 07:06

Modified 1 октября 2024, 14:14

Updated 1 октября 2024, 14:14

Инсталляцию с собаками-монстрами убрали в Ростове

14 июня 2019, 07:06
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону убрали пугающую горожан инсталляцию с собаками-монстрами, сообщается в городском паблике.

«Народ победил! На углу Ворошиловского и Садовой из галереи убрали скульптуры собак-монстров», — написал автор поста.

Вместо собак в витрине появились картины, впрочем, горожанам они тоже пришлись не по вкусу. «Интересно посмотреть на того человека, который занимается этим „искусством“: что собаки, что картины страшные», — написал один из комментаторов.

При этом многие нелестно высказались в адрес автора убранных скульптур, которая в своем аккаунте обругала матом критиков ее творений.

«Нам не понять этого искусства, как и тех, кому нравятся эти кремированные полусгнившие трупы собак», — прокомментировал один из ростовчан.

«У автора проблемы с головой, почему ее насильно не положат в психиатрическую лечебницу?», — задалась вопросом еще одна жительница города

Напомним, убрать пугающую инсталляцию из центра Ростова попросили жители города.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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