rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

IOWA бесплатно выступит в Ростове 29 июня

14 июня 2019, 09:41
Фото: vk.com/iowa
Жители Ростова-на-Дону 29 июня смогут бесплатно посетить выступление IOWA, сообщают организаторы мероприятия.

Фестиваль-баттл пройдет 29 июня на «Ростов-Арене», хедлайнером станет IOWA. Начало в 14.00 мск, вход свободный.

Участники проекта пробуют свои силы в девяти направлениях, среди которых волонтерство, вокал, футбол и другие. На протяжении всего сезона участников поддерживают настоящие профессионалы своего дела — широко известные представители шоу-бизнеса, спорта и блогосферы.

Напомним, в Ростове в парке Левобережный прошел фестиваль барабанщиков. Участники мероприятия сошлись в барабанных дуэлях, исполнили барабанные партии известных музыкальных произведений и показали барабанное шоу. В фестивале принимали участие как начинающие, так и опытные барабанщики.

Материалы по теме
Стала известна программа «Фестиваля реки Дон» в РостовеФестиваль «Блогеры России» прошел в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону
#Новости#Новости Ростова#Культура
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28