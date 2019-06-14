IOWA бесплатно выступит в Ростове 29 июня

Фестиваль-баттл пройдет 29 июня на «Ростов-Арене», хедлайнером станет IOWA. Начало в 14.00 мск, вход свободный.
Участники проекта пробуют свои силы в девяти направлениях, среди которых волонтерство, вокал, футбол и другие. На протяжении всего сезона участников поддерживают настоящие профессионалы своего дела — широко известные представители шоу-бизнеса, спорта и блогосферы.
Напомним, в Ростове в парке Левобережный прошел фестиваль барабанщиков. Участники мероприятия сошлись в барабанных дуэлях, исполнили барабанные партии известных музыкальных произведений и показали барабанное шоу. В фестивале принимали участие как начинающие, так и опытные барабанщики.