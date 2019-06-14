rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июня 2019, 18:52

Published 14 июня 2019, 18:52

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Карпин из ФК «Ростов» ответил фанатам на сравнение с бомжом

14 июня 2019, 18:52
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин опубликовал снимок в очках и пообщался с подписчиками, фото появилось в Instagram тренера.

Для снимка Карпин надел очки в почти круглой оправе, из-за чего его сравнили в наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Тренер не стал молчать и решил пообщаться с подписчиками.

«В этом мире только Клопп в очках, видимо… А нет, еще Поттер», — написал Карпин.

Другой подписчик назвал тренера красивым, но попросил его побриться, так как, по его мнению, он похож на бомжа. Тренер ответил, что поэтому он и не бреется, так как слишком красивый.

Остальные пользователи в комментариях начали общаться на тему футбола. В целом фото набрало более 12 тысяч лайков.

#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика