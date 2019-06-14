Карпин из ФК «Ростов» ответил фанатам на сравнение с бомжом

Posted 14 июня 2019, 18:52
Published 14 июня 2019, 18:52
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Для снимка Карпин надел очки в почти круглой оправе, из-за чего его сравнили в наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Тренер не стал молчать и решил пообщаться с подписчиками.
«В этом мире только Клопп в очках, видимо… А нет, еще Поттер», — написал Карпин.
Другой подписчик назвал тренера красивым, но попросил его побриться, так как, по его мнению, он похож на бомжа. Тренер ответил, что поэтому он и не бреется, так как слишком красивый.
Остальные пользователи в комментариях начали общаться на тему футбола. В целом фото набрало более 12 тысяч лайков.